Toto je nový úlovek Jaromíra Jágra. Média píší o novém románu s bývalou tenistkou. Foto

Jágr ten večer dorazil na botel Admirál, aby oslavil narozeniny agentury VDN PROMO. Právě tam neodolal někdejší páté tenistce světa Hantuchové. Podle očitých svědků portálu to mezi nimi tak zajiskřilo, že pár po všem zamířil do bytu v centru Prahy. A to až kolem třetí ráno.

Посмотреть эту публикацию в Instagram weekend vibe 🎬💙😊🥳 Публикация от Daniela Hantuchova (@danielahantuchovaofficial) 6 Июл 2019 в 7:59 PDT

Jágr okouzlil již velké množství krásek Česka a Slovenska. Jeho společnice byly nejčastěji modelkami nebo titulovanými miss.

Jeho poslední vztah, který trval téměř 4 roky, skončil na jaře. Vyšlo to najevo poté, co jeho expřítelkyně Veronika přestala skrývat svého nového přítele.

Další ženy, které se objevovaly po boku slavného hokejisty, byly například Lucie Borhyová či Andrea Verešová, s tou strávil také celých šest let. Krátký vztah prožil s moderátorkou Nicol Lenertovou a před ní randil s modelkou Ivou Kubelkovou.

Daniela Hantuchová

Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová se narodila 23. dubna 1983 v Popradu.

V roce 1999 se stala profesionálkou a v roce 2002 nastal její průlomový rok, kdy vyhrála svůj první turnaj WTA, Indian Wells Masters, ve finále porazila Martinu Hingisovou a stala se hráčkou s nejhorším žebříčkovým postavením, která kdy turnaj vyhrála. Rovněž si zahrála čtvrtfinále Wimbledonu a US Open a končila rok v první desítce. Byla součástí slovenského týmu, který vyhrál Fed Cup 2002 a Hopman Cup 2005.

Nyní Daniela pracuje jako sportovní expertka v britské televizi.