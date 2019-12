Jágr nakonec našel tu pravou? Reakce Nedvěda a dalších sportovců mluví za vše

Někdejší Jágrův parťák z Pittsburghu a nynější generální manažer hokejové reprezentace Petr Nedvěd byl zprávou trochu ohromen. „Cože, Jarda randí s Hantuchovou. A je to fakt,“ divil se.

„Kdyby to byla pravda, strašně moc bych mu to přál. Daniela asi bude jeho typ. A jestli to bylo jen na jeden večer, tak tajně doufám, že si ho oba dva užili. Protože, jestli si ho užili, tak v tom asi budou pokračovat,“ dodal Nedvěd.

Někdejší fotbalový kanonýr Petr Švancara také Jágrovu volbu ocenil. „Můžeme mu akorát závidět, protože Hantuchová je pěkná baba a úspěšná sportovkyně. Já tomu fandím,“ řekl. „V tomhle směru měl Jarda vždycky krásnej výběr. Jeho ženský jsou pěkný a sympatický. Hrozně mu to přeju. Je to bombarďák,“ dodal.

Muzikant Michal David popřál páru štěstí a vyjádřil souhlas, že k sobě patří. „Kdyby to Jaromírovi s Danielou vydrželo, bylo by to bezvadný,“ řekl Blesku skladatel. „Hantuchová je pěkná, a k tomu ještě chytrá. Navíc si vysportovala dost, takže její prachy v náklonnosti k Jardovi nemohou hrát roli. U nás mají zelenou,“ doplnil za všechny oblíbený hitmaker.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Daniela Hantuchova (@danielahantuchovaofficial) 24 Июн 2019 в 3:59 PDT

Jágr a Hantuchová byli v pondělí 2. prosince chyceni paparazzi portálu Express. Podle nich pár strávil večer pěkným a dlouhým rozhovorem a pak zamířil do bytu v centru Prahy.

Daniela Hantuchová

Bývalá slovenská tenistka Daniela Hantuchová se narodila 23. dubna 1983 v Popradu.

V roce 1999 se stala profesionálkou a v roce 2002 nastal její průlomový rok, kdy vyhrála svůj první turnaj WTA, Indian Wells Masters, ve finále porazila Martinu Hingisovou a stala se hráčkou s nejhorším žebříčkovým postavením, která kdy turnaj vyhrála. Rovněž si zahrála čtvrtfinále Wimbledonu a US Open a končila rok v první desítce. Byla součástí slovenského týmu, který vyhrál Fed Cup 2002 a Hopman Cup 2005.

Nyní Daniela pracuje jako sportovní expertka v britské televizi.