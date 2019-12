Peter Dinklage přišel se zajímavou teorií o reakci fanoušků na finále seriálu Hra o trůny

Nic z toho však netrápilo amerického herce Petera Dinklage. V rozhovoru pro americký časopis The New Yorker Dinklage, který v současnosti hraje v Cyranu, uvedl, že nesledoval reakci fanoušků na závěrečnou řadu seriálu.

„Každý bude mít vždycky svůj názor. Je to jako, když se s někým rozcházíte. Budou se rozčilovat. Nemůžu mluvit za všechny, ale mám pocit, že nechtěli, aby to skončilo, a proto se lidé rozzlobili. Myslím, že Dave (Benioff, pozn. red.) a Dan (Weiss, pozn. red.) vytvořili něco mimořádného,“ řekl Dinklage.

Pokud jde o postavu Daenerys Targaryen a její posun v seriálu, Dinklage uvedl: „To se stává. Příšery bývají vytvořeny. A vy ani nevidíte, že přichází. Volíme je a díváme se přitom jinam. Takže všichni, co se rozčílili, tak to bylo proto, že tuto postavu milovali a natolik jí věřili, ale přitom tu po celou dobu byly jisté náznaky.“

Herec, který získal celkem čtyři ceny Emmy za roli Tyriona Lannistera, uvedl, že se fanoušci musí dívat i na to, co se stalo před tím, než Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) a její drak zničili Královo přístaviště.

„Existují lidé, kteří pojmenovali své děti Khaleesi. Musíte si ale počkat až na finále série, než si necháte udělat tetování nebo pojmenujete svého zlatého retrívra Daenerys! Nemůžu vám pomoct. Je mi líto. Zbláznila se. Byla k tomu dohnána, i ona je obětí, když se bavíme o tom, jak s ní bylo zacházeno. I ona se rozzlobila, jako většina z nás,“ dodal.

I herečka Emilia Clarke bránila to, jak dopadlo celé finále. V rozhovoru pro This Morning řekla, že jí reakce na závěrečnou řadu Hry o trůny polichotila.

„Na všech úrovních mi hluboce lichotí, že o to lidé měli opravdu velký zájem a že byli s námi tak dlouho. Nečtu příliš mnoho online zpráv, protože to není dobré pro můj mozek, ale lidé byli na Daenerys do velké míry velmi laskaví a to mě těší,“ řekla herečka.

Prequel Hry o trůny

I když je seriál Hra o trůny u konce, HBO stále zůstává ve světě Západozemí. Na HBO Max totiž přichází prequel o rodině Daenerys. Seriál s názvem House of the Dragon (HOTD) bude vycházet z knihy Oheň a krev amerického spisovatele George Raymonda Richarda Martina. Oznámil to programový šéf HBO Casey Bloys při prezentaci služby HBO Max.

Uvádí se, že děj připravovaného seriálu bude zasazen o tři století dříve než události původního seriálu a bude se soustředit na rod Targaryenů. Obsazení nové řady, a to, kdy ji budou diváci moci začít sledovat, HBO zatím neprozradila.