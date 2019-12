„Čím starší, tím hezčí.“ Uživatelé byli ohromeni novou fotografií Lucií Borhyové

Její sledující byli ohromeni zevnějškem této krásky, protože hvězda TV Nova i ve svých 41 letech vypadá jako za mlada.

„Čím starší tím hezčí, nevím, jak to děláte, ale máte mých 10 z 10,“ napsal jeden z uživatelů.

Dalšího sledujícího zase zajímalo, jestli má Lucie pravé vlasy: „Mě už delší dobu zajímá jedna věc - ty vlasy jsou vaše? Nebo je máte nějak prodloužené?“

„Stejně jsou Češky, Moravanky a Slovenky nejkrásnější děvčata,“ okomentoval snímek jiný fanoušek.

Co tato kráska prozradila o svých dětech?

Již dříve Lucie během tiskové konference TV Nova promluvila o svých dětech a dohodě, kterou uzavřela se svými bývalými partnery. Borhyová také žasla nad tím, jak byly děti modelky Simony Krainové na veřejné akce poslušné. „Už jsem to Simoně říkala, že takhle v klidu by to moje děti nedaly. Možná Lucas, protože už je velký, ale Linduška je pěkný čertík a chvíli neposedí,“ řekla Borhyová portálu Blesk.

Ty však ve společnosti neuvidíte. Není to ale kvůli jejich chování, ale kvůli pravidlům, na kterých se hvězda Novy a jejich otcové domluvili.

„Dohodli jsme se, že naše děti nebudeme ukazovat veřejně. Až dospějí, tak se samy rozhodnou, zda chtějí být vidět. S tatínky dětí mám skvělý vztah a troufnu si říct, že jsme přátelé. Vycházíme spolu skvěle a třeba jednou vyrazíme všichni na společnou dovolenou,“ řekla.

Lucie Borhyová

Lucie Borhyová je známá česká televizní moderátorka, která již od roku 1999 působí v pořadu Televizní noviny na TV Nova, kde je jejím parťákem Rey Koranteng. Diváci ji ale mohou od roku 2005 vídat také jako moderátorku magazínu Víkend. Objevila se i v několika filmech či seriálech jako Ulice, Comeback a další. Za svou kariéru získala mnoho diváckých a televizních ocenění.

Pokud jde o její osobní život, Borhyová má dvě děti. Staršího syna Lucase Papadakise, který se narodil 11. prosince 2008, má s řeckým podnikatelem Nicem Papadakisem.

V roce 2012 byl jejím partnerem sportovní redaktor TV Nova Michal Hrdlička, s nímž má dceru Lindu. Ani tento vztah však Borhyové nevyšel.