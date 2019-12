Manželka Karla Gotta dokončila před Vánocemi jeho hrob. Už se k němu dostavili první fanoušci

Hrob zesnulého Karla Gotta už je hotov. V sobotu to oznámila vdova po Slavíkovi Ivana Gottová. Na internetových stránkách zpěváka zveřejnila pro fanoušky mapku, kde ho mohou na hřbitově na pražských Malvazinkách najít.

Karel Gott si přál, aby měl místo posledního odpočinku s „výhledem“ na jeho milovanou Bertramku, kde přes čtyři desítky let žil. Ivana Gottová urnu s ostatky zemřelého zpěváka zde již uložila včera.

Od osmi hodin mu mohou vzdát hold i jeho fanoušci. Najít hrob „Božského Káji“ pomůže mapka, kterou zveřejnila jeho vdova. Pracovníci hřbitova na Malvazinkách v sobotu očekávají velký nápor jeho obdivovatelů.

Tak, jak si Mistr přál

Na konceptu místa posledního odpočinku pracovala osobně Ivana Gottová ve spolupráci s akademickým architektem Jiřím Deýlem a inženýrem Pavlem Štruncem. Místo muselo být přitom dobře přístupné všem zpěvákovým příznivcům. To si ostatně přál sám Mistr. Kvůli tomu má hrob rozsáhlé prostranství pro květiny.

Jedná se o žulové architektonické dílo. Vertikální část je ze žuly Nero Assoluto (absolutní černá) a horizontální pak z Black Impaly (černá antilopa). Gottův portrét je klasická rytina, Slavíkův podpis je vyzdoben plátkovým zlatem.

Kolem hrobu jsou vysázeny vzrostlé tisy a obří rododendrony, které na jaře rozkvetou. Vedle hrobu roste i smrček, který již byl vánočně ozdoben. Ozdoby připravily i Gottovy děti. Zdobí je nápisy se jménem Karel a Nejlepší tatínek.

Hřbitov na Malvazinkách je na seznamu kulturních památek v Praze a odpočívá zde celá řada osobností, včetně spisovatelů Jakuba Arbese, Ondřeje Sekory, Ladislava Klímy, undergroundového hudebníka Milana „Mejla“ Hlavsy, sochaře Čeňka Vosmíka, ale i někdejší prezident komunistického Československa Antonín Novotný.

Karel Gott zemřel ve věku osmdesáti let poté, co prohrál zápas s leukémií. Slavík zesnul doma na Bertramce, a to před půlnocí 1. října. Uctít jeho památku na Žofín přišlo přes padesát tisíc lidí. Pohřeb se státními poctami se uskutečnil v sobotu 12. října v katedrále sv. Víta na Pražském hradě. Ve stejný den byl vyhlášen státní smutek.

Během své kariéry Gott vydal 293 sólových alb doma i v zahraničí. Celkově nazpíval kolem 2500 písní. Od roku 1965 se prodalo padesát milionů nosičů alb s jeho nahrávkami, což z něj učinilo nejúspěšnějšího českého interpreta. V anketách Zlatý slavík a Český slavík získal celkem 42 ocenění. Obdržel 120 televizních ocenění, osm zlatých desek a jednu diamantovou desku.