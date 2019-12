Byla na pokraji smrti: Emilia Clarková se přiznala, že podváděla producenty Hry o trůny

Měla panický strach z toho, že ztratí svou roli kvůli tomu, že měla dvakrát během dvou let krvácení do mozku – poprvé v roce 2011 během tréninku a podruhé v roce 2013. Uvádí to The Sun.

V obou případech se to stalo během přestávek v natáčení, proto nemusela vysvětlovat svou nepřítomnost.

Lékaři jí diagnostikovali těžkou formu cévní mozkové příhody, na kterou umírá více než třetina pacientů - subarachnoidální krvácení. Kromě toho byla v důsledku krvácení narušena její řečová funkce.

Herečka se dokázala uzdravit a v roce 2018 dokončila natáčení v seriálu Hra o trůny.

Nový prequel k seriálu Hra o trůny

Na konci října informovala americká televizní síť HBO o tom, že bude natáčet nový seriál, který bude tzv. prequelem ke Hře o trůny o historii dynastie Targaryen.

Série bude založena na sérii knih Píseň ledu a ohně od George Martina, událost se odehraje 300 let před Hrou o trůny a vypráví příběh jednoho z velkých domů Westerosů - domu Targaryen.

Pilotní epizodu, jakož i několik dalších epizod, bude filmovat Miguel Sapochnik, který natáčel dvě epizody páté sezóny Hry o trůny, stejně jako poslední dvě epizody šesté sezóny, z nichž jedna, Bitva Bastardů, přinesla režisérovi cenu Emmy za nejlepší režii dramatického seriálu v roce 2016.

Popularní seriál

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy – 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

​Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a ohně od spisovatele George Martina.