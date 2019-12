„Hodně jste zestárla.“ Uživatelé se pustili do komentování obličeje Vlaďky Erbové

Na zmiňované fotografii tato žhavá brunetka pózuje s velmi jemným make-upem a má na sobě černou košili.

Její sledující však na fotografii, a hlavně na její vzhled, reagovali různě. Někomu se takhle Vlaďka moc líbila a psali jí komplimenty.

„Vlaďko, ty vaše očička jsou neodolatelné, jste kočka. Krásný prstýnek, sluší vám to,“ napsala ke snímku uživatelka sítě.

„Hodně jste zestárla, ale je fakt, že nikdo nemládneme,“ zkritizovala její vzhled jedna z komentujících.

Jedna sledující se však postavila na stranu modelky a zastala se jí. „Vůbec ne, je hezká a mladá!“ napsala na její obranu.

„Ta má šlehu jak nikdo, právě,“ pokračovala v kritice uživatelka.

Jiní uživatelé si ale všimli toho, že má tato kráska smutné oči. „Jste nádherná, ale máte smutné oči,“ vzkazovali jí.

Erbová a negativní reakce

Již dříve musela tato modelka čelit negativním komentářům, a to kvůli situaci kolem skandálu spojenému s falešnými inzeráty, které měl na svědomí její bývalý manžel Tomáš Řepka. Jeden z uživatelů jí dokonce položil otázku: „Omlouvám se, ale mám na Vás dotaz: Jaký má pocit žena, co dostane manžela a otce svého dítěte do vězení? Děkuji. P. S.: Jinak rtěnka je super!“

Erbová tehdy tento komentář neponechala bez odpovědi a reagovala něj následujícím způsobem: „Je vidět, že jste nepozorný čtenář... Nepamatuji se, že bych opakovaně JÁ řídila vozidlo pod vlivem a bez řidičského průkazu... Také jsem to asi nebyla JÁ, kdo prodal vůz podvodem své kamarádce a v závěru jsem to taky nebyla JÁ, kdo si zaplatil erotický inzerát... Takže, jestli Vás zajímá, jaké mám spaní..., tak velmi klidné.... Děkuji za starost.“

Na její stranu se ale postavili další sledující. „Já si myslím, že pokud ten chudák podává na matku svého dítěte a bývalou manželku porno inzeráty…, tak předpokládám, že asi úlevu,“ odpověděla jedna z uživatelek za Vlaďku.