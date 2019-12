Oblíbený herec ze Hry o trůny prozradil, co vyčetl mezi řádky kontroverzního finále seriálu

Dvaašedesátiletý Clive Mantle se pokusil zvážit všechny argumenty fanoušků seriálu o osmé sezóně. Někteří se totiž cítili zklamáni koncem, což mezi diváky vyvolalo velkou debatu.

Nicméně, Clive trvá na tom, že poslední epizodu seriálu„miluje“ a že v ní něco vyčetl mezi řádky.

V exkluzivním rozhovoru pro portál Express.co.uk herec přiznal, že mu fanoušci Hry o trůny byli ještě blíž, když s ním diskutovali o dramatickém ukončení.

„Ano, opravdu o show mluví, a to obzvláště poté, co seriál skončil,“ řekl a dodal: „V těchto situacích, kdy děláte setkání s fanoušky s nimi mluvíte a vidíte, že lidé jsou opravdu názorově rozděleni.“

Clive si ale myslí, že konec seriálu byl fantastický. „Takový konec se mi líbil. Myslel jsem si, že je fantastický, protože to bylo pozvolné, laskavé a nadějné, jelikož se zdálo, že Jon Sníh vedl skupinu lidí k vytvoření nové rasy, která by se snad poučila z chyb minulosti a byla by laskavější společnosti.“

„To je to, co jsem do toho vkládal. Zda je to pravda nebo ne, nevím,“ přiznal herec.

Dále se pokusil vysvětlit, proč si myslí, že byl konec seriálu tak kontroverzní. „Chtěl bych hezčí a laskavější svět, než ve kterém v současnosti žijeme. Mnoho lidí ale chtělo více krve, vnitřností a hřmění,“ dodal

„Nevím, jak jinak po předchozích sedmi nebo osmi sériích postupovat s koncem, který by uspokojil všechny tyto různé příběhové linie. To je prakticky nemožné. Takže si myslím, že pozvolný konec byl opravdu perfektní,“ řekl.

Clive promluvil také o své zkušenosti s prací na seriálu, a to během první sezóny. Přiznal, že zjistil, že je těžké vyrovnat se s některými momenty natáčení.

Bývalá hvězda britského seriálu Nehoda uvedla, že během natáčení v Belfastu pracoval v mrazivých podmínkách, kdy bylo mínus 22, a připustil, že trochu záviděl svým kolegům, kteří měli možnost natáčet na teplejších místech.

„Tak nějak si to užívám víc, když se na to podívám zpětně, než tehdy,“ řekl.

„Jediným důvodem, proč jsem si to v té době neužil, bylo, že když jsme točili konec první sezóny, v Belfastu bylo mínus 22 stupňů. A já jsem se právě vrátil z Everestu,“ vysvětlil.

„Teplota mínus patnáct stupňů byla nejchladnější, do níž jsem se poblíž základního tábora Everestu dostal. A v Belfastu bylo mínus 22, takže tam bylo chladnější,“ dodal.

Nakonec vtipně dodal: „Všichni tam prostě šli. „Ale, další herec si stěžuje, jak je tu chladno.“ Ale byla tam fakt zima!“

Nicméně, bývalá kolegyně Clivea, Emilia Clarke, jej oslovila svou reakcí na konec příběhu její postavy Daenerys Targaryen.

Matku draků zabil Jon Sníh (kterého hrál Kit Harington). Bodl ji do hrudi, když se zrovna objímali.

Emilia se v rozhovoru pro týdeník Entertainment Weekly o smrti své postavy vyjádřila následovně: „Cože, cože, cože, cože?! (…) Vyplynulo to z ničeho nic. Jsem ohromená. To jsem vůbec nečekala.“

„Plakala jsem,“ pokračovala a dodala: „Šla jsem na procházku. Vyšla jsem z domu, vzala jsem si klíče a telefon a vrátila se s puchýři na nohou.“