„Nemohla jsem dýchat a nevěděla jsem, co se děje.“ Emilia Clarkeová prozradila, proč přestala dělat selfie s fanoušky

Třiatřicetiletá britská hvězda, jež ztvárnila Daenerys v seriálu Hra o trůny, vysvětlila zpěvačce Jessie Wareové, proč se vyhýbá společnému focení se svými obdivovateli. Ukázalo se, že důvodem je nepříjemný případ, k němuž došlo, když Clarkeová byla na letišti.

„Šla jsem po letišti, když mne náhle přepadla panická ataka, kterou jsem trpěla následkem totálního vyčerpání. Byla jsem úplně sama. V tuto chvíli jsem hovořila se svou matkou a řekla jsem jí ,Nemůžu dýchat. Já nevím, co se děje‘. Začaly mi téct slzy,” vypráví Emilia.

Dále herečka sdělila, že se objevil fanoušek, který se rozhodl, že je to skvělá příležitost požádat o selfie. ,,Já jsem mu řekla, že nemůžu, ale on trval na svém. Bylo to hrozné. Od té doby odmítám dělat selfie se svými fanoušky, místo toho nabízím autogram,“ dodala Clarkeová.

Herečka sdělila, že si cení autogramů více než selfie. Podle ní je to kvalitnější forma interakce s fanoušky. „Když dávám autogram, probíhá konverzace s člověkem, ptám se ho na jeho jméno, bavíme se, je to víc lidské, než když prostě uděláte selfie a řeknete nashle,” říká britská herečka.

Emilia Clarkeová sdělila v rozhovoru, že se bála přijít o roli v seriálu Hra o trůny poté, co přežila dvě cévní mozkové příhody. Podle jejích slov to bylo devastující, projít traumatickými zážitky během doby, kdy musela žít společenským životem.

Nový prequel k seriálu Hra o trůny

Na konci října informovala americká televizní síť HBO o tom, že bude natáčet nový seriál, který bude tzv. prequelem ke Hře o trůny o historii dynastie Targaryen.

Série bude založena na sérii knih Píseň ledu a ohně od George Martina, událost se odehraje 300 let před Hrou o trůny a vypráví příběh jednoho z velkých domů Westerosů - domu Targaryen.

Pilotní epizodu, jakož i několik dalších epizod, bude filmovat Miguel Sapochnik, který natáčel dvě epizody páté sezóny Hry o trůny, stejně jako poslední dvě epizody šesté sezóny, z nichž jedna, Bitva Bastardů, přinesla režisérovi cenu Emmy za nejlepší režii dramatického seriálu v roce 2016.

Popularní seriál

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy – 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

​Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a ohně od spisovatele George Martina.