Zpěvačka Tereza Kerndlová si pro své fanoušky připravila zajímavou hádanku. Dokážete ji uhodnout? Foto

Česká zpěvačka Tereza Kerndlová zmátla své fanoušky na Instagramu. Připravila si pro ně totiž hádanku, která se týkala jejího vzhledu. A ohlasy na sebe nenechaly dlouho čekat. O co se jednalo?

Kerndlová na sociální síti sdílela dvě fotografie, přičemž na každé z nich má jiný účes. Od svých fanoušků tak chtěla vědět, jestli je z ní podle nich opravdu zrzka s ofinou nebo zůstala u své typické barvy a střihu.

„PRAVDA nebo LEŽ. Tak která fotka je focená při odchodu z @yesvisage⁉️ Tipujte... A zároveň mě zajímá, která Terka se vám líbí víc??? 1 nebo 2? Buď jen klamu nebo jsem to fakt udělala…,“ napsala zpěvačka a dodala hashtag #zrzka.

A pod sexy snímkem se to okamžitě začalo hemžit komentáři. Většina uživatelů se shodla na tom, že „Tereza č. 2“ se jim líbí o mnoho více. „Dvojka je rozhodně lepší! Přirozenější,“ vysvětlovali a další uživatelé souhlasili: „Zrzavý nic moc, druhá fotka je top.“

„První je paruka! Ta druhá je stejně lepší, jste to vy,“ myslí si někteří.

První snímek, na kterém je ze zpěvačky zrzka s rovnou ofinou, tak nesklidil příliš úspěchu. Fanoušci jí psali, že je v tomto účesu poněkud usedlá. Další ji přirovnali například k umělé barbíně.

Pár fanoušků ale snímky Terezy zaskočily a nevěděli si rady: „Jako, ofina mi k tobě vůbec nejde, ale zase změna by patřila do života.“

Zpěvačka na dovolené

V polovině listopadu tato kráska potěšila své fanoušky, když zveřejňovala odvážné fotografie v plavkách, které v té době pořídila na své dovolené v Řecku.

Na jedné z fotografií Tereza zapózovala na římse bazénu v dvoudílných plavkách s leopardím vzorem, ve kterých krásně vyniklo její pozadí. Vlasy má na snímku v culíku, na očích má sluneční brýle a dívá se do dálky.

Tereza Kerndlová

Tereza Kerndlová je česká, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 získala skupina Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.

Tereza pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.

Tereza Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž už 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Ve sňatku se zpěvačkou děti zatím nemají.