„Super kontrast k tomu, jak je zbytek rádoby „celebrit“ vyumělkovaný.“ Samkovou chválili za foto z první koupačky sezóny

Samková rozhodně nepatří k ženám, které by se často a lacině odhalovaly. Když už se ale rozhodne, že ukáže trošku víc, stojí to za to. Důkazem je i snímek, který sdílela v posledních dnech.

Krásná sportovkyně je na něm zachycena při zimní koupeli v ledové vodě přírodní nádrže. A nutno dodat, že k takové činu je potřeba pořádný kus odvahy.

„Takhle na první koupačce sezóny hned schytat 2°C, to už se podepíše na výrazu ve tváři!“ napsala ke snímku.

A právě odvahu, ale také postavu, Samkové ocenili mnozí její fanoušci. Někteří psali, že to sice vypadá skvěle, ale prý by to do toho sami nešli. „To bych nedal, tak velký obdiv,“ stálo v jednom z komentářů.

„Evo, Vy jste nezmar! Obdivuji Vaši všestrannost a to, že u toho všeho zvládnete ještě vypadat přirozeně, a přesto skvěle. Je to super kontrast k tomu, jak je zbytek Instagramu a rádoby „celebrit“ vyumělkovaný. Ať se daří!“ vzkázala snowboardistce jedna z uživatelek.

„Ty jo, takhle má vypadat řádná ženská,“ přidávali se k pochvalám ostatní.

Samková a kampaň za udržitelnou módu

A co další lichotky? Pánové psali, že je Samková opravdu kost. „Evi, jsi kus!“ myslel si další obdivovatel

Není to však poprvé, co Samková odhodila stud a zábrany. Letos se totiž nechala zvěčnit tak, jak ji příroda stvořila. Rozhodla se tak kvůli kampani, která bojuje za udržitelnou módu.

Šestadvacetiletá kráska se rozhodla, že podpoří kampaň návrhářky Ivy Burkertové, která chtěla pomocí svého projektu poukázat na to, jaké dopady má oděvní průmysl na přírodu. Samkové se tento nápad zalíbil, a tak se rozhodla, že se do „boje proti konzumnímu způsobu života“ také zapojí.

Mistryně světa a olympijská vítězka tak před fotografy odhodila všechny svršky a zaujala sexy pózu. A bylo vidět, že její dobré úmysly sklidily velký ohlas u uživatelů sociální sítě.

Eva Samková

Eva Samková je známá česká snowboardistka, mistryně světa a olympijská vítězka, která se tomuto sportu věnuje již od svých deseti let. Závodí ve snowboardcrossu, přičemž v této disciplíně se stala olympijskou vítězkou Zimních olympijských her 2014 v Soči a bronzovou medailistkou z následujících ZOH v Pchjongčchangu. Úspěch sklidila také na X Games 2014 v coloradském Aspenu, kde si odnesla stříbrnou medaili. Stejně dopadla také v roce 2016.