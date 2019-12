„Zblízka tedy opravdu špatné.“ Nenalíčená Dara Rolins vyvolala bouřlivou reakci na sociální síti

Reakce jejích fanoušků byly různorodé. Někteří se totiž zaměřili na její vzhled a psali, že zpěvačka vypadá špatně. „Zblízka tedy opravdu špatné,“ napsala jedna z uživatelek.

„Unavený pohled,“ dodala další sledující.

„Darinko, máš to těžké. Píšou ti, jak jsi napíchaná a teď, že potřebuješ dobrého plastického chirurga? Jako by jsi nebyla člověk, jako my. Obdivuji tě, Darinko, za to, co děláš a jakou energii nám dáváš. Jsi nádherná osoba,“ zastala se zpěvačky jedna z jejích fanynek.

Další sledující si ale stáli za tím, že slovenská kráska vypadá hezky.

„Darinko, čím starší, tím krásnější,“ okomentovala snímek další uživatelka.

Bez make-upu

Již dříve zpěvačka na svém Instagramu ukázala, jak vypadá po koncertu, brzy ráno. Dara Rolins prozradila, že přenocovala v autě. Na snímku se zpěvačka ukázala bez make-upu. Její fanoušci jí litovali a pak vyjádřili nadšení, že i nehledě na takové nepohodlí má hodně energie.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.

V loňském roce se Dara Rolins rozešla i se slavným slovenským rapperem Rytmusem (Patrik Vrbovský), se kterým chodila několik let. Dvaačtyřicetiletý rapper se letos oženil s modelkou a moderátorkou Jasminou Alagič, která mu nedávno porodila syna Sanela.

Na sociálních sítích neustále kolují debaty o tom, zda Dara stále ještě trpí po rozchodu s Rytmusem, a o tom, jak se staví k nové lásce svého bývalého.