„Už se konečně naučila ve svých skoro 40 letech vařit?“ Uživatelé jízlivě zareagovali na snímek Vondráčkové

Na fotografii je ukázán vánoční stůl svátečně naservírovaný. Mnozí jí popřáli veselé Vánoce a napsali hodně dobrých slov. Ale byli i tací, kteří přidali kapku kritiky.

„Ilustrační foto... Nebo že by se už konečně naučila ve svých skoro 40 letech vařit?“ napsala jedna z uživatelek.

Na stranu Vondráčkové se postavila druhá její sledující: „Vy... osobně se znáte s Lucií? Víte, co umí a co neumí? Co umíte vy, to jste tady předvedla”.

Načež ta pokračovala: „Co předvádí za ,umění‘ Vondráčková, je přeci veřejně známá věc, žádné tajemství, takže nač ten údiv. Zato vy soudíte nějak rychle. Co umím já, vědět nemůžete a už děláte plané závěry. Takže asi tak.“

Dříve zpěvačka poskytla rozhovor časopisu Exkluziv, ve kterém promluvila o muži svých snů. Ačkoliv herečka podle svých slov momentálně nikoho nehledá, stále má představu o tom, jak by měl vypadat její budoucí partner.

Vondráčková, která zatím po rozvodu s hokejistou Tomášem Plekancem nenašla toho pravého, zdůraznila, že vedle sebe vidí hlavně pozitivního muže.

„Ono je opravdu jedno, jestli ten pan Dokonalý dělá takovou nebo makovou práci, ale nejdůležitější je jiná věc: ať ví, co chce, přitom sám sobě se dovede smát… Bez nadhledu, humoru a umění sebe sama shodit je všechno v životě o dost těžší. Nejhorší je, když se všechno bere moc vážně. To je pak život jako neosolená polívka,“ sdělila v rozhovoru Vondráčková, která podle svých slov během hledání nového partnera bude brát ohled i na své dva syny.

Lucie Vondráčková je známá česká zpěvačka, herečka a dabérka. Její tetou je zpěvačka české pop music Helena Vondráčková. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojici zpěvaček a v letech 2008 – 2014 byla vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.