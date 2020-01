„Panebože.“ 53letá Lucie Bílá ohromila Instagram. Ukázala, jak vypadá bez make-upu

Na videu uvedla, že se v některých novinách dočetla, že prý „propadla nějakým zkrášlovacím metodám na mobilu“. To ale vyvrátila: „Tak já jsem vám jenom chtěla říct - takhle vypadám a jiné už to nebude. Mám to tak ráda.“

Посмотреть эту публикацию в Instagram ....Ahoj, to jsem já....❤️ Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 4 Янв 2020 в 4:48 PST

S úsměvem a nadsázkou ještě dodala, že pokud se jejímu mobilu podařilo ji nějak nádherně vyfotit, tak se na něj rozhodně nezlobí. Její sledující byli potěšeni jejím smyslem pro humor a v komentářích já zanechali hodně pozitivních komentářů.

„Panebože, Vy jste skvělá!“ okomentovala video jedna z uživatelek.

„Velmi si vás vážím, jste úžasná žena s velkým srdíčkem. Milujete svět, život, lidi, lásku. Šíříte to okolo sebe a to je v dnešním světě vzácné. S make-upem nebo bez něho, to je jedno, vy jste krásná, s ním nebo bez něho. Vnitřní krása člověka je vidět na té vnější,“ napsala další sledující.

Dara Rolins bez make-upu

Již dříve slovenská zpěvačka Dara Rolins potěšila své fanoušky fotografií bez make-upu. Ale reakce jejích fanoušků byly různorodé. Někteří se totiž zaměřili na její vzhled a psali, že zpěvačka vypadá špatně. „Zblízka tedy opravdu špatné,“ napsala jedna z uživatelek.

V minulosti zase zpěvačka na svém Instagramu ukázala, jak vypadá po koncertu, brzy ráno. Dara Rolins prozradila, že přenocovala v autě. Na snímku se zpěvačka ukázala bez make-upu. Její fanoušci jí litovali a pak vyjádřili nadšení, že i nehledě na takové nepohodlí má hodně energie.

Lucie Bílá

Lucie byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě v 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen.

Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár stále žije spolu a září štěstím. Nedávno se Radek Filipi stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.