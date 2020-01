„Vypadáš opravdu rok co rok lépe a lépe.“ Beauty blogerka Vančurová sdílela motivační fotku a všem vyrazila dech

Kráska, která je spíše více známá pod přezdívkou PetraLovelyHair, se rozhodla, že dodá svým fanouškům na sociální síti trochu odvahy a motivuje je. Využila k tomu přizom jednu ze svých fotografií, na které pózuje jen ve spodním prádle.

„Všichni v mém okolí mi řekli, že tuhle fotku mám zveřejnit, prej je to motivace. No, upřímně, pro mě taky po těch Vánocích. Docela bych ráda zpět do této formy, a tím nemyslím váhu (tu já moc neřeším), navíc ta je skoro stejná, ale složení těla a svaly. Jasně, já nejsem žádná fitnesska, které mimochodem za ten dril moc obdivuju, ale i tak, povolím ve cvičení a začnu prasit a je to znát, ostatně ta chytrá váha ukazuje pak vždycky víc tuku a míň svalů a myslím, ze nelže,“ začala své povídání blogerka.

Dále uvedla, že předpokládá, že jsou na tom ale všichni dost podobně. Soudí tak podle toho, co jí fanoušci psali. Následně prozradila, čeho by v letošním roce chtěla dosáhnout: „Mým cílem pro letošní rok bude vybudovat a zpevnit svalovou hmotu v horní polovině těla, nohy jsou docela dobrý, ale strašně mě nebaví posilovat ramena a ruce, a proto je mám jak vrabčák. Plus teda si dávám za úkol věnovat se více vaření, zkoušet nové zdravé recepty a suroviny.“

„Já občas slyším: „Jsi moc hubená.“, „Jsi moc zmalovaná.“, „Oblékáš se moc mladistvě.“, „Nenos umělé řasy.“. Kdybys byla taková a taková, slušelo by ti to víc. Ale na tom, co říkají druzí, nesejde. Mají být spokojení oni nebo vy? Je to jejich tělo nebo vaše? Hlavně se řiďte tím, co chcete vy a svým srdcem. Jedině vy nejlépe víte, co je pro vás dobré, ne váš soused, spolužačka nebo dokonce někdo cizí na internetu,“ uvedla.

Závěrem však přišlo poselství, v němž Petra všem chtěla říct, aby se „úplně vyprdli na to, co kdo o tom, co chcete nebo jak vypadáte, říká“. A podělila se o svém zkušenosti.

Pokračovala tím, že ona moc dobře, než kdokoliv jiný, ví, jak těžké je nepodlehnout tlaku okolí a jít si za svým. Podle jejích slov to ale rozhodně stojí za to.

„Takže, ať už jste malí, velcí, tlustí, hubení, takoví nebo makoví, nezapomínejte, že v první řadě se sebou žijete vy sami a když nebudete spokojení a šťastní vy, těžko můžete pozitivní energii vyzařovat a rozdávat. Někdy čtu, že by se každý měl sám se sebou smířit. Já si spíš myslím, že by se každý měl mít rad, ale zároveň, pokud je s něčím nespokojený a jde to změnit, měl by to zkusit, protože ten pocit, když to dokážete, je k nezaplacení, a to rozhodně nemluvím jen o fyzické schránce!“ ukončila své motivační povídání.

„Tak to je bomba.“

Na její snímek a také na její slova uživatelé reagovali vesměs pozitivně. Petře vzkazovali, že to „napsala nádherně“. „V dnešní době, kdy každý odsuzuje každého, je těžké se mít rád, obzvláště, pokud jste „křehká dušička“... Každopádně, jsi inspirace mnohých slečen, žen, a proto ti děkuji, co takhle pro nás děláš. A co se tak dívám, tak kveteš do krásy. Opravdu, rok co rok krásnější a krásnější,“ stálo v jednom z komentářů.

„Bohyně, opravdu nádherná,“ stálo v dalším komentáři.

A i další uživatelé se vyjadřovali v podobném duchu: „Péťo, smekám. Ty vypadáš opravdu rok co rok lépe a lépe! A tento článek po ránu? GENIÁLNÍ!!“ neskrývala své nadšení další fanynka.

Jedna z fanynek dokonce uvedla, že by „některým do nového roku doporučila, aby se naučili nehejtovat“. „Pokud se někomu fotka, či její komentář k ní, nelíbí, nemusí být člověk přece hned zlý. Tady obzvlášť se to vůbec nehodí. Každý máme postavu jinou, víc ženskou nebo naopak víc sportovnější. Já vidím pěknou postavu, kterou nemají i kdejaké dvacítky. Každý má ten vzor ženské krásy někde jinde. Neznamená to ale, že máte právo na kritiku a vnucovat lidem svůj názor. Petro, přeji ti, aby ti všechna předsevzetí šla od ruky a hlavně, ať jsi TY sama se sebou spokojená,“ dodala stejná uživatelka.

„Tak tohle je bomba. Kéž bych měla aspoň z poloviny Vaše tělo, Peťo. Ale od ledna na tom makám, tak snad se výsledky nějaké dostaví. Jinak krása,“ zaznělo v další reakci.

Kromě pochval se ale dostavila i trocha té kritiky. Někteří uváděli, že Petra pro ně rozhodně není žádnou motivací.

„Mě se líbí dámy, co umí stárnout s grácií. Ty k nim bohužel nepatříš. V čem bys mě měla motivovat?Vyhublou chlapeckou postavou s velkou hlavou? Ve 40 se prezentovat do lolitek. Opravdu ne, Petro, ty nejsi moje motivace,“ psala jedna uživatelka.

Kdo je PetraLovelyHair?

Petra Vančurová je česká blogerka, která natáčí beauty videa o módě a kosmetice. Na svém profilu ukazuje většinou kosmetické výrobky, líčení a své outfity. V dané sféře je však známá spíše pod přezdívkou PetraLovelyHair. Tato kráska je držitelkou ocenění Blogerka roku 2013, 2014, 2015 a 2017 v kategorii Beauty.

Podle Forbes se umístila na 43. místě v žebříčku 77 nejvlivnějších Čechů na sociálních sítích.