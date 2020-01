„Je vidět, že už je to paní za zenitem.“ 47letá Dara Rolins nepřesvědčila uživatele o svém mládí

Zpěvačka zveřejnila snímky z dovolené.

„Hello, nám už je tepleji. Na pár dní jsme přibrzdili v Perském zálivu a potom hurá na naše milované Bali. Tentokrát je s námi i moje sestra Janička,“ okomentovala příspěvek Dara Rolins.

Na fotografii pózuje v plavkách, které zvýraznily její přednosti. Někteří uživatelé psali, že vypadá hezky: „Stále pěkná a mladá jako za mlada“. Někteří byli upřímnější: „Chtělo by to nové plastiky, ty silikony to nezachrání a je vidět, že už je paní za zenitem, i když se snaží co může, postava míň než průměr v každém fitku a to málokterá žena má takové podmínky“.

Kritika uživatelů

Dříve, když Dara Rolins zveřejnila fotografie bez make-upu, dostala i kritické komentáře. Reakce jejích fanoušků byly různorodé. Někteří se totiž zaměřili na její vzhled a psali, že zpěvačka vypadá špatně. „Zblízka tedy opravdu špatné,“ napsala jedna z uživatelek.

Dara Rolins

Již dříve zpěvačka na svém Instagramu ukázala, jak vypadá po koncertu , brzy ráno.prozradila, že přenocovala v autě. Na snímku se zpěvačka ukázala bez make-upu. Její fanoušci ji litovali a pak vyjádřili nadšení, že i nehledě na takové nepohodlí má hodně energie.

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla dne 1. ledna 2013 omilostněna.