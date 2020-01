„Lidé s Vaší úrovní spotřeby této planetě škodí.“ Krainová chtěla upozornit na požáry v Austrálii, ale dostala výprask

Česká kráska chtěla využít sílu Instagramu a svým fanouškům tak připomenout, jaká katastrofa se v těchto dnech odehrává v Austrálii. Poukazovala také na to, že to, co se nyní děje, je zčásti vinou lidí. To ale nejspíše neměla dělat...

„Jak dlouho budou muset zvířata a životní prostředí platit a trpět za následky lidského poškození vůči planetě a přírodě???!!!!!“ napsala modelka na sociální síti.

K příspěvku pak připojila video, na kterém je vidět, jak jeden z hasičů pomáhá koale, která trpí žízní.

I když to Krainová myslela dobře, ne všichni uživatelé její snahu pochopili. Vzkazovali jí totiž, že by si ona sama měla nejdříve zamést před vlastním prahem.

„Měla byste si nejdřív uvědomit, že právě lidé s Vaší úrovní spotřeby této planetě škodí. Kolik máte kolem sebe nepotřebných věcí, zbytečného oblečení, hraček, kolik vyprodukujete odpadu apod. Až potom začít brečet na IG. Budu ráda, když si uděláte nejdřív vlastní feedback,“ napsala jedna uživatelka.

A podobně na její snahu reagovali i jiní: „Kolik jste již přispěla na sbírku?“

Spousta lidí však se Simonou souhlasila a psala, že jim je líto, co se dnes děje a že jsou lidé bohužel nepoučitelní.

„Chce se mi z toho brečet. Někdy by to utrpení měli zažít sami lidé, kteří jsou zahledění do sebe a do peněz,“ stálo v jednom z komentářů.

Někteří uživatelé vyzývali ostatní k pomoci: „Rve mi to srdce. Každý z nás by měl podpořit alespoň malým příspěvkem ta nebohá stvoření, která tam trpí. Oželme pár cigaret, pár piv a bůh ví čeho ještě a pomozme.“

Požáry v Austrálii

Současné požáry, které postihly Austrálii, jsou považovány za tragédii dosud nevídaných rozměrů. Hovoří se o tom, že jde o nejhorší požáry v historii Austrálie.

V této zemi dochází k požárům poměrně pravidelně, ale nyní je situace ničivější než kdy dříve. Vědci se domnívají, že za požáry může roky trvající sucho, které je v některých oblastech způsobeno klimatickými změnami. Důvodem by ale mohlo být i neobvyklé počasí v Indickém oceánu.

Na některých místech jsou požáry dokonce tak silné a kouř je tak hustý, že je nebylo možné hasit ze vzduchu. Úřady posílají do postižených oblastí lodě námořnictva a také letadla. Na jihovýchodním pobřeží Austrálie v souvislosti s požáry nyní probíhají rozsáhlé evakuace.

Požáry trvají už delší dobu a situace se příliš nelepší, spíše naopak. Hasiči jsou na pokraji svých sil a i když zemi potěšil mírný déšť, naděje na to, že by uhasil požáry, je mizivá. Tamní úřady jej alespoň využily k evakuaci či zásobení lidí, kteří byli kvůli ničivým lesním požárům na jihovýchodě země řadu dní odříznuti od světa.

Uvádí se, že v souvislosti s požáry v Austrálii vyhořely již miliony hektarů půdy. Podle posledních informací si požáry za uplynulé měsíce vyžádaly životy nejméně dvaceti čtyř lidí a zničily tisíce domů. Katastrofa však ohrozila i zvířata – podle některých odhadů zemřelo asi osm tisíc koal a stovky tisíc dalších zvířat.

Simona Krainová

Simona Krainová je česká topmodelka, ředitelka a patronka modelingové soutěže Czechoslovak TopModel, moderátorka a příležitostní herečka. V roce 2010 se podruhé vdala za podnikatele Karla Vágnera (syna hudebníka Karla Vágnera), s nímž má dva syny Maxe a Bruna. Dříve byla provdaná za českého moderátora a muzikálového herce Bořka Slezáčka.