Gottův portrét je terčem vandalů. „Jakej debil to tam dal, chudák Kája,“ zuří uživatelé sociální sítě

O zničení portrétu zesnulého zpěváka informoval sám autor Jack Reyes na Facebooku.

„Kretenismus některých lidí nemá obdoby. Ten, kdo to udělal, je pro mě analfabetní nula a být jím se stydím a propadnu se hanbou. To jen potvrzuje hodnoty dnešní doby, že lidé si opravdu neumí vážit ničeho a nic jim není svaté. PS: pro hrdinu, který měl potřebu dokázat svou inteligenci, jen jsi mi dokázal, že jako člověk i umělec stojíš za nic!“ napsal Reyes a přiložil fotografie.

Většina uživatelů poznamenala, že se jim graffiti moc líbilo a následně odsoudili vandala. „Zrovna v neděli jsme šli kolem a koukali jsme, jaká je to nádhera. Tohle je na zabití,“ napsal Tomáš Troch z Českých Budějovic. „Jakej debil to tam dal, chudák Kája,“ dodala uživatelka Janulinka Mikslová.

Ne všechny však takový čin rozzlobil. „Přijde mi to velmi komické: graffiti poničil vandal. Ale mně se tam ten kříž líbí. Zajímavě to doplnilo to původní dílo. Teď je to takové tajemnější ;-) předchozí verze byl kýč,“ napsal El Carlos. „Je to veřejná zeď, na věky to tam nebude,“ přitakával sledující Michal Michálek.

Autor graffiti v komentářích později dodal, že o nápravu původního portrétu se zřejmě postará. „Slibuju, že co nevidět to dojdu předělat, aby to tam bylo zpět. Do týdne je tam znova!“ vzkázal.

Smrt Karla Gotta

Karel Gott zemřel ve věku 80 let. Slavík navždy odešel krátce před půlnocí v úterý 1. října, a to obklopen svou rodinou. Na veřejnost se tato smutná zpráva dostala až následující den.

Oznámení o smrti Mistra přišla poté, co nedávno oznámil, že trpí akutní leukémií. V té době již podstupoval léčbu. Už v minulosti se ale potýkal s vážnými zdravotními problémy. Bohužel nyní tato zákeřná nemoc nad zlatým slavíkem vyhrála.

Poslední rozloučení se zpěvákem proběhlo v sobotu 12. října v katedrále svatého Víta na Pražském hradě. Se slavným zpěvákem se přišlo rozloučit mnoho osob z politického prostředí. Na mši přišel předseda vlády Andrej Babiš, dále členové jeho vlády, předseda Senátu Jaroslav Kubera, šéf poslanecké sněmovny Radek Ondráček a nechyběl také český prezident Miloš Zeman.