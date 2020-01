Šokující zjištění po skončení Hry o trůny: Sansa Stark je „zodpovědná“ za smrt ne jednoho, ale dvou Starků

Sansa Stark, k níž se postoj fanoušků v průběhu seriálu Hra o trůny neustále měnil, je v podstatě „zodpovědná“ za smrt dvou svých příbuzných, a to nejenom podle HBO, ale vypadá to, že to potvrzují i knihy George R. R. Martina z cyklu Píseň ledu a ohně v dalších dílech. Informuje o tom britský portál Daily Express.

Žádná postava neměla ve světě Západozemí nebo mimo něj větší nebo překvapivější vývoj. Samozřejmě, že mnoho fanoušků rozrušil a zmátl náhlý zvrat v chování Daenerys, kdy upadla do běsnícího masového vraždícího šílenství. Dědička rodu Targaryen však vykazovala spoustu náznaků o své bezohlednosti a ochotě prolít spoustu krve, aby získala to, co chtěla. Sansa nikoli. Sansa byla na začátku možná tou nejvíce iritující a nesympatickou postavou. Nakonec se však stala zbožňovanou hrdinkou. Ale za jakou cenu?

Uvádí se, že v knihách je Starkova nejstarší dcera ještě mnohem více iritující, pokud to vlastně ještě jde. Její posedlost, aby byla skutečnou dámou a provdala se za prince, ji svedla na katastrofální cestu. Odmítá uznat Joffreyho pravou tvář a Cersei s ní snadno manipuluje.

Její zoufalství získat souhlas královny Lannisterové a její pošetilá zášť vůči vlastní rodině vede k Nedově zradě a nakonec i k jeho smrti. A jeden Stark je ze hry… A ne, nebyl to záměr. Sansy.

Ve skutečnosti to vše začalo jejím velmi tvrdým procitnutím vůči skutečné povaze světa, což se nepodobalo jejím dívčím fantaziím. V knihách a (rychleji a explicitněji) i v adaptaci HBO se Sansa začíná učit, jak řídit Hru o trůny. A pak začne hrát.

Na konci 8. série, a britští novináři předpokládají, že i na konci celé ságy, kterou George Martin zatím nedopsal, je Sansa zobrazena jako korunovaná královna nezávislého království na severu.

Mnoho fanoušků protestovalo, že sesadila Jona Sníha, aby se dostala k tomuto trůnu. Lze si to tedy vyložit dvěma způsoby. Nesporné je však to, že další Stark musel zemřít, aby uvolnil cestu Sanse.

Chudák Rickon (nejmladší dítě Eddarda „Neda“ Starka) byl od začátku skutečně odsouzen k smrti. Je totiž jasné, že kdyby byl stále životaschopný mužský dědic z rodu Starků, pak by Sansa nikdy neseděla na žádném trůnu.

Mazaný a krutý George R.R. Martin ukrýval vodítka k osudům všech Starkových dětí ve jménech jejich pravlků.

Jon nebyl nikdy uznán a poté byl znovu vyhoštěn na zeď. Bran se dostal z oběhu tím, že se stal králem dalších šesti království.

Rickon musel v seriálu zemřít a novináři mají podezření, ze George R. R. Martin jen nechá zemřít i v knihách. Rickon zemřel v šesté sezóně seriálu. Byl v zajetí u Ramsayho Boltona, který ho před bitvou bastardů vyvedl na pole a nabídl mu, aby utekl k bratrovi – Jonovi Sníhovi . Když chlapec běžel, Ramsay mu začal střílet do zad z luku. John sedí na koni a spěchá bratrovi na pomoc. Několik Ramsayových šípů padlo mimo, ale poslední zasáhl Rickona do srdce a on zemřel.

Sansa by (opět), samozřejmě, neměla v úmyslu tak učinit a tentokrát je nepravděpodobné, že by k tomu došlo prostřednictvím nepřímé akce z její strany. Rickonovi ale nikdy nebyl souzen šťastný konec. Ve skutečnosti nikdy neměl vůbec žádný účel.

Jeho pravlk se jmenuje Shaggydog - a příběh tohoto chlupatého zvířete je takový, že neslouží skutečnému účelu. Spíše jde o zábavný vedlejší příběh, který se rovná ničemu.

Cesta Sansy k dospělosti, sebevědomí, moudrosti a ano, i trůnu, je dlážděna krví mnoha lidí, včetně jejího otce a bratra.