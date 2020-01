„Co se takhle jet ohřát do Austrálie a trochu pomoci?” Uživatele pobouřila nová fotografie Puhajkové

„Na pár dní se ohřát a načerpat energii, ať je ten začátek nového roku co nejproduktivnější,“ napsala pod příspěvkem moderátorka.

Mezi pozitivními komentáři se objevil i kritický.

„Co se takhle jet ohřát do Austrálie a trochu pomoci?” okomentovala jedna z uživatelek.

Moderátorka na to zareagovala: „a co vám v tom braní.“

Uživatelka odpověděla, že jí chybí peníze.

„Jakým způsobem by jim tam Inna pomohla? Co by tam dělala, běhala po lese s hasičákem? Tyhle komentáře nepochopím asi teda. Samozřejmě je to smutné, co se tam děje,” vstala na obranu Puhajkové další sledující.

V letě 33letá kráska dráždila své fanoušky snímky z dovolené, kterou strávila na Kapverdských ostrovech. Poslední den svého pobytu na ostrově zveřejnila provokující fotografie. Puhajková se na sociální síti podělila o sérii snímků, na kterých se ukázala v tričku, černých tangách a s kšiltovkou na hlavě. Tímto způsobem pózovala známá kráska na pláži u moře. A opačné pohlaví bylo těmito snímky doslova nadšeno! Svědčí o tom i komentáře, které se objevily pod snímky.

Inna Puhajková

Moderátorka Inna Puhajková se narodila v ukrajinském městě Rivne. Její matka je dcerou Volyňských Čechů, otec je Ukrajinec, v 90. letech se rodina přestěhovala do Česka.

Inna moderuje Sportovní noviny na obrazovkách TV Nova již šest let. Už několik let je přítelkyní fotbalového obránce Jihlavy Petra Tlustého, ve společnosti se však pár ukazuje jen zřídka.

Jejím bývalým partnerem je známý český hokejista Jaromír Jágr. S ním žila Puhajková dlouhá léta. I přes to, že jí vztah s hokejovou hvězdou nevyšel, má s Jágrem dobrý vztah.