„No ale už stačí, nemůžete tak dobře vypadat.“ Lucie Bílá ohromila fanoušky novou podobou ve stylu Morticie Addamsové

Již v roce 2014 si Bílá zahrála Morticii Addamsovou v americkém muzikálu v Karlíně, teď se představení vrací na scénu a oblíbená zpěvačka již ukazuje fotky ze zákulisí.

„…Vaše Morticie Addams“ okomentovala příspěvek Bílá.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 17 Янв 2020 в 4:41 PST

Fanoušci zpěvačky byli tak výraznou podobou překvapeni. Všichni vyjádřili obdiv a přáli Lucii hodně štěstí v nové sezóně. „No ale už stačí, nemůžete tak dobře vypadat,“ okomentovala záběr jedna z fanynek. „Nejhezčí verze Morticie široko daleko!“ dodala další.

53letá Lucie Bílá ukázala, jak vypadá mez make-upu

Zpěváčka dříve zveřejnila na svém Instagramu video vzkaz. Na záběrech se ukázala jen s minimálním množstvím make-upu a s neučesanými vlasy, tedy tak, jak ji její fanoušci moc nevidí.

Na videu uvedla, že se v některých novinách dočetla, že prý „propadla nějakým zkrášlovacím metodám na mobilu“. To ale vyvrátila: „Tak já jsem vám jenom chtěla říct - takhle vypadám a jiné už to nebude. Mám to tak ráda.“

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 4 Янв 2020 в 4:48 PST

S úsměvem a nadsázkou ještě dodala, že pokud se jejímu mobilu podařilo ji nějak nádherně vyfotit, tak se na něj rozhodně nezlobí. Její sledující byli potěšeni jejím smyslem pro humor a v komentářích já zanechali hodně pozitivních komentářů.

„Panebože, Vy jste skvělá!“ okomentovala video jedna z uživatelek.

„Velmi si vás vážím, jste úžasná žena s velkým srdíčkem. Milujete svět, život, lidi, lásku. Šíříte to okolo sebe a to je v dnešním světě vzácné. S make-upem nebo bez něho, to je jedno, vy jste krásná, s ním nebo bez něho. Vnitřní krása člověka je vidět na té vnější,“ napsala další sledující.