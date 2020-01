„Dlouho mi trvalo, než mi to došlo.“ Lucie Bílá upřímně odhalila, co jí dlouho komplikovalo život

Lucie Bílá se vždycky snaží vyprávět svým fanouškům o tom, co se děje v jejím životě. Tentokrát na Instagram dala fotku, pod kterou vysvětlila, jak dlouho jí trvalo, než jí došlo, jak život může být fajn, když si ho nekomplikuje.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 18 Янв 2020 в 10:14 PST

„Tak si tu sedím a říkám si, jak dlouho mi trvalo, než mi došlo, jak umí být život fajn, když si ho člověk nekomplikuje.... Krásný sobotní večer,“ popřála celebrita.

Fanoušci s ní naprosto souhlasili a poznamenali, že to opravdu tak funguje. Někteří se však podělili, že si toho vědomí jsou, ale nekomplikovat život se jim dosud moc nedaří.

„Snad k tomu taky dojdu,“ uvedla jedna ze sledujících.

Užívatelé také poznamenali, jak inteligentně a luxusně zpěvačka ve svých letech vypadá.

Lucie Bílá bez make-upu

Nedávno tato zpěvačka naprosto šokovala Instagram, když publikovala jedno video. V něm totiž uvedla, že se v některých novinách dočetla, že prý „propadla nějakým zkrášlovacím metodám na mobilu“. To ale vyvrátila: „Tak já jsem vám jenom chtěla říct – takhle vypadám a jiné už to nebude. Mám to tak ráda.“

S úsměvem a nadsázkou ještě dodala, že pokud se jejímu mobilu podařilo ji nějak nádherně vyfotit, tak se na něj rozhodně nezlobí. Její sledující byli potěšeni jejím smyslem pro humor a v komentářích jí zanechali hodně pozitivních komentářů.

Rada ženám

Již dříve Lucie Bílá na své stránce na Instagramu dala radu všem ženám. Napsala, aby se ženy nevzdávaly a našly si pana dokonalého, který na ně opravdu někde čeká.