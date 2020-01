„Byla jsem v tolika krásných hotelech!“ Lucie Bílá poprvé ukázala, jak vypadá její chata zevnitř. Foto

Lucie Bílá svým fanouškům na Instagramu ukázala selfie ze své chaty, která se nachází v Českém ráji. K přispěvku uvedla, že její chalupa je pro ni nejlepší místo na světě.

„Byla jsem v tolika krásných zemích, na tolika krásných místech, v tolika krásných hotelech, ale stejně jsem se vždy jen ubezpečila o tom, že nej je Česká země, Český ráj a pec na mé chalupě...“ uvedla zpěvačka.

Chalupa zevnitř vypadá tradičně česky. Jsou vidět bílá kamna, o kterých se Lucie zmínila ve svém příspěvku.

Je vidět, že zpěvačka je opravdu moc šťastná, když může trávit čas na chalupě.

„Máte pravdu, Lucko. V Čechách je opravdu krásně, ať si každý říká, co chce. Je tu nádherně...řeky, krásné hory,“ uvedla jedna ze sledujících.

Lucie Bílá bez make-upu

Fanoušci zareagovali a uvedli, že v Čechách je opravdu moc krásně.

Zpěvačka se na svém Instagramu snaží chovat a vypadat přirozeně. Bílá dříve zveřejnila na svém Instagramu video vzkaz. Na záběrech se ukázala jen s minimálním množstvím make-upu a s neučesanými vlasy, tedy tak, jak ji její fanoušci moc nevidí.

Na videu uvedla, že se v některých novinách dočetla, že prý „propadla nějakým zkrášlovacím metodám na mobilu“. To ale vyvrátila: „Tak já jsem vám jenom chtěla říct - takhle vypadám a jiné už to nebude. Mám to tak ráda.“

S úsměvem a nadsázkou ještě dodala, že pokud se jejímu mobilu podařilo ji nějak nádherně vyfotit, tak se na něj rozhodně nezlobí. Její sledující byli potěšeni jejím smyslem pro humor a v komentářích jí zanechali hodně pozitivních vzkazů.

„Panebože, Vy jste skvělá!“ okomentovala video jedna z uživatelek.