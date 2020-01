Tormund ze Hry o trůny může zahrát nestvůru v Zaklínači

Zatím to však není jisté, ale pouze domněnky a předpoklady vyvolané vnímavostí fanoušků.

Jde o to, že režisér Stephen Surjik (Tajné materiály, The Punisher) označil jednu z fotografií na svém Instagramu hashtagem #kristoferhivju. Načež okamžitě snímek odstranil. To samozřejmě okamžitě vyvolalo vlnu, která přerostla v tsunami, když se ukázalo, že „Tormund“ je registrován na sociálních sítích na třech stránkách Zaklínače. Kromě toho je hercův agent spojen s castingovým týmem show.

A dále si můžeme dát pouze dohromady dva plus dva.

Předpokládá se, že Hivju může hrát prokletého Nivellena (Neřád, Zubatý), děsivého polomedvěda, jednu z postav v povídce Sapkowského „Zrnko pravdy“, jejíž zfilmování je naplánováno právě na druhou sezónu.

Jedno z hlavních tajemství finále Hry o trůny

Nedávno byl na internetu uveřejněn scénář závěrečné série seriálu Hra o trůny. Ukázalo se, že Jon Sníh neodpustil Sanse Starkové prozrazení tajemství o jeho původu.

V poslední sérii osmé sezóny zabije Jon Sníh Daenerys Targaryenovou pomocí dýky, když ho líbá. Pak vidí Drogon, její drak, mrtvou paní, a vychrlí oheň, avšak nikoli na Jona, ale na Železný trůn, o který usilovala Daenerys. Trůn se roztaví, po čemž Drogon odletí s tělem své paní, a nechá Jona naživu.

Fanoušci seriálu se neshodli v názoru, proč nezabil drak vraha své paní. Někteří mají za to, že toto mýtické monstrum mělo vysoký IQ a považovalo železný trůn za symbol touhy po moci, proto ho spálil. Jiní si myslí, že Drogon objevil souvislost mezi dýkou v těle Daenerys a meči, z kterých byl vyroben trůn, a rozhodl, že na jeho paní zaútočil kus nábytku.

Po zveřejnění scénáře na internetu vyšlo najevo, že žádná varianta nebyla správná. V epizodě se uvádí, že Drogon náhodou spálil trůn v záchvatu hněvu.

Obrovský úspěch seriálu Hra o trůny

Seriál Hra o trůny se stal jedním z nejpopulárnějších v dějinách. Získal dobré ohlasy kritiků a má rekordní počet cen Emmy - 47. Seriál pojednává o vymyšleném světě Sedmi království, v němž bojuje o moc řada šlechtických rodin, zatímco lidstvu hrozí smrtelné nebezpečí ze strany nadpřirozených sil.

Seriál se vyznačuje výborným vývojem námětu a postav, nečekanými zvraty, včetně smrti hlavních hrdinů, a rovněž výjevy násilí, jež vzbudily v USA spory o hranicích přípustného na obrazovce. Literárním základem série byl cyklus knih Píseň ledu a plamene od spisovatele George Martina.