Řepka nebude mít radost. Erbová prozradila, že se jejich společný syn na fotbal ani nepodívá

Sedmiletý syn modelky a fotbalisty Tomáše Řepky hraje hokej. Uživatelům sociální sítě se navíc velmi líbilo video, k němuž psali, že je Markus „borec“ a „šikula“.

„Borec a bruslí jak „velkej“ chlap. Je vidět, že má talent už od pohledu,“ napsal jeden ze sledujících.

„Zaplať pánbůh, že ten klučina hraje hokej a ne ten debilní fotbal. Respekt Markusovi a mamince,“ okomentoval video další uživatel.

Na tento komentáře ale Erbová vzápětí takticky odpověděla: „On balon od malinka nechtěl, on se na fotbal ani nepodívá... Ale jsem sama ráda, aby ho nikdo nesrovnával s jeho otcem, který jako stoper byl u nás prostě nejlepší... Je to tak, jak to má být... Hlavně maminka miluje hokej.“

Falešný inzerát

Vlaďka Erbová se v poslední době „proslavila“ především kvůli skandálu se svým bývalým manželem Tomášem Řepkou, který spolu se svou novou partnerkou Kateřinou Kristelovou zaplatil falešný inzerát eskortních služeb a udělal z ní prostitutku. Erbová se tehdy obrátila na policii. V březnu roku 2018 byl Řepka společně se svou přítelkyní obviněn z poškozování cizích práv, když inzerát kompromitující bývalou manželku zveřejnil.

Následně, dne 30. dubna 2019, jej soud pravomocně odsoudil k odnětí svobody v délce trvání dvou let. O tři dny později soud změnil jedno ze stávajících podmínečných odsouzení na půlroční pobyt ve věznici, takže se mu délka pobytu za mřížemi celkově měla protáhnout jen na 2,5 roku.

Dne 11. listopadu Okresní soud v Plzni rozhodoval o podmíněném propuštění Tomáše Řepky z vězení. Soud projednal žádost bývalého fotbalisty o podmínečné propuštění, ale zamítl ji. Nicméně, již letos 6. ledna soud v Plzni podmíněně Řepku z vězení propustil a stanovil zkušební dobu na tři roky.