„Královna.“ 72letá Vondráčková zazářila novou fotografií

Zpěvačka zveřejnila fotografii z koncertu v O2 aréně a připsala k ní: „V sobotním koncertu Nejslavnější české muzikály, který se konal v 02 aréně, jsem si s chutí zazpívala i píseň Michala Davida z muzikálu Muž se železnou maskou.“

Na scéně byla v černých šatech s krajkovým vrchem a opeřením. Uživatelé ji na jejím Facebooku zasypali komplimenty.

„Helenka je naše zlatá holka, ještě, že jsem jí to řekla osobně,“ napsala jedna z fanynek.

Další komentáře byly: „Já mám Helenku ráda taky od dětství od svých 11 roků,“ „Královna.“

„Říkám stále náš státní klenot, miluju Helenku od dětství.“

Hlavním hitem Heleny Vondráčkové, který zněl v každé televizi v 80. letech, byla píseň A ty se ptáš, co já, která byla přepsána z písně švédské skupiny ABBA The Winner Takes It All.

Nedávno Helena Vondráčková oznámila, že v dubnu 2020 vyrazí na velké česko-slovenské turné Vzhůru k výškám. I nehledě na to, že někteří hudební kritici považují, že vrchol kariéry má zpěvačka již za sebou, její loňské turné Dlouhá noc, bylo populární a sklidilo ohlas.

Zpěvačka Lucie Vondráčková, neteř Heleny Vondráčkové, má také úspěšnou kariéru. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojce zpěvaček a v letech 2008 – 2014 byla vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.