„Mužské břicho.“ Fotografe 47leté Dary Rolins z pláže uživatele nenadchla

„Super, když se žena o sebe stará a sportuje a má pevnou postavu, ale toto se mi nelíbí, to je už také mužské břicho, máš výbornou postavu na svůj věk, jen by se to nemělo přehánět, žena má byt ženou, můj názor. Mně se svaly na ženě a vymakané cihličky na břiše nelíbí, ale sto lidí, sto chutí ... pokud se ti to líbí, no problem, je to tvé tělo ... já jen že někdy to vypadá tak komicky i u fitness žen, že chlapské svalnaté postavy jen ty silikony tam křičí, že jste jakpak žena ... z té zase vymakané svalnaté hrudi,“ okomentovala jedna z uživatelek.

Посмотреть эту публикацию в Instagram A medzičasom nám tu už zapadlo slnko🌅... Публикация от Dara Rolins (@dararolins_vermi) 22 Янв 2020 в 4:20 PST

Dříve se zpěvačka na sociální síti během své dovolené na Bali podělila o své dojmy a vysvětlila, proč se vždycky ráda vrací na ostrov. Na Instagramu celebrita sdílela společnou fotku s lidmi, se kterými tráví svou dovolenou. K příspěvku zpěvačka vysvětlila, že na Bali žijí skvělí lidé, kteří podle jejích slov mluví slovensky nebo česky.

Kritika uživatelů

Dříve, když Dara Rolins zveřejnila fotografie bez make-upu, dostala i kritické komentáře. Reakce jejích fanoušků byly různorodé. Někteří se totiž zaměřili na její vzhled a psali, že zpěvačka vypadá špatně. „Zblízka tedy opravdu špatné,“ napsala jedna z uživatelek.

Již dříve zpěvačka na svém Instagramu ukázala, jak vypadá po koncertu, brzy ráno. Dara Rolins prozradila, že přenocovala v autě. Na snímku se zpěvačka ukázala bez make-upu. Její fanoušci ji litovali a pak vyjádřili nadšení, že i nehledě na takové nepohodlí má hodně energie.