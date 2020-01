Slovenská modelka se zasnoubila s mexickou herečkou, která by klidně mohla být její mámou

Slovenská modelka Jaroslava Košíková, která je známá spíše jako Yaya, se zasnoubila se svou o dvacet let starší partnerkou, herečkou a modelkou Montserrat Oliver. Dotyčná o tom informovala na svém účtu na Instagramu.

Třiatřicetiletá kráska má opravdový důvod k radosti. Její třiapadesátiletá přítelkyně ji totiž požádala o ruku a ona řekla ano.

„Máme šťastnou novinu, o kterou se chceme s vámi všemi podělit. Jsme zasnoubené!“ napsala a dodala, že odpověděla kladně.

Svou radost chtěla do světa vykřičet i Monserrat, která na Instagramu uvedla: „Detaily vždy dělají okamžiky nezapomenutelnými. Jsme zasnoubené!“

Pokud jde o samotné zásnuby, starší polovička ze zamilované dvojice se rozhodla, že celý vztah posune na další úroveň. Pro svou lásku si tedy připravila překvapení – v zahradním domku, na kterém svítí jméno MOYA, což je spojení Monserrat a Yaya, vše naaranžovala, rozvěsila světýlka, dala na zem polštáře, šampaňské... Zkrátka romantika. Jde vidět, že přítelkyně krásné Slovenky si dala na zásnubách pořádně záležet. Pro svou spřízněnou duši vybrala i nádherný prsten, který také ukázala fanouškům.

Láska dvou krásek

Slovenka, která před lety odešla do světa, aby se věnovala modelingu, našla v New Yorku svou spřízněnou duši. Se známou mexickou modelkou a herečkou si padly do oka. Yaya ani Montserrat se netají svou homosexualitou a společnou lásku si užívají plnými doušky.

Reakce na zásnuby

Pár se dál dohromady před necelými pěti lety, tedy v březnu roku 2015. Od té doby plnily sociální sítě společnými fotkami, z nichž zamilovanost přímo sršela. A jako překážku ve vztahu nevnímají dokonce ani dvacetiletý věkový rozdíl, který mezi nimi je. Někteří tvrdí, že by Monserrat mohla být její matkou a zvláštní je i to, jak si jsou obě krásky podobné.

A jak na tento významný životní krok reagovalo okolí a fanoušci? Lidé lásku oběma ženám přejí. V komentářích si tak mohly přečíst pozitivní reakce.

„Gratuluji, zlatíčka,“ stálo v jednom z nich a přidávali se i další: „To je úžasné. Gratuluji, zlato. Byla to jen otázka času.“

„Jsem za vás tak šťastná! Nenapadá mě lepší pár,“ neskrývala své nadšení další uživatelka.

„Ze srdce Vám gratuluji a přeji vše nej, nej,“ napsal další fanoušek.

Gratulace vyjádřily také známe osobnosti, jako například slovenský zpěvák Pavol Habera, mexická zpěvačka a herečka Thalía nebo portorický zpěvák Ricky Martin.