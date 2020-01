„Tak jste zhubla.“ 49letá Ilona Csáková se pochlubila, jak vypadá v nových skvostných šatech

Všichni podotkli, že vypadá krásně. „Krásné a moc sluší,” napsala jedna ze sledujících.

Ilona Csáková je popová i rocková zpěvačka. V roce 1994 získala cenu české Grammy (dnešní cena Anděl) v kategorii Objev roku. V letech 1996-1998 se umístila v anketě Český slavík na 2. místě, také byla předskokankou na koncertě legendární Tiny Turner. Její hlavní hity z 90. let jsou: Malý vůz, Amsterdam, Proč mě nikdo nemá rád a jiné. V roce 2018 vydala nové album Pořád jsem to já, je to deset let od její poslední desky.

Osobní život

Zpěvačka se vdala v roce 2011 ve věku 38 let za podnikatele Radka Voneše. Mají dva syny Daniela a Dominika. Csáková svého partnera potkala v září 2008 na hudebním festivalu a hned se zamilovali.

Dříve legendární česká zpěvačka 72letá Helena Vondráčková zveřejnila na svých sociálních sítích nový snímek z koncertu. Na scéně byla v černých šatech s krajkovým vrchem a opeřením. Uživatelé ji na jejím Facebooku zasypali komplimenty. Hlavním hitem Heleny Vondráčkové, který zněl v každé televizi v 80. letech, byla píseň A ty se ptáš, co já, která byla přepsána z písně švédské skupiny ABBA The Winner Takes It All. Nedávno Helena Vondráčková oznámila, že v dubnu 2020 vyrazí na velké česko-slovenské turné Vzhůru k výškám. I nehledě na to, že někteří hudební kritici považují, že vrchol kariéry má zpěvačka již za sebou, její loňské turné Dlouhá noc, bylo populární a sklidilo ohlas.