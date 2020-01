Lucie Bílá v podobě mnišky ohromila Instagram

„Super, nejkrásnější mniška,“ okomentoval jeden z uživatelů.

„Překrásné představení. A Vy jste Lucie boží,“ napsala další sledující.

Americká muzikálová komedie Sestra v akci je na motivy filmu o barové zpěvačce Deloris Van Cartierové s Whoopi Golberg v hlavní roli, která se musí před zločinci ukrýt do kláštera mezi řádové sestry. Příchod Deloris ale naruší poklidný klášterní život.

Lucie Bílá bez make-upu

Dříve se zpěvačce podařilo překvapit své sledující, zveřejnila video bez make-upu. Na záběrech se ukázala jen s minimálním množstvím make-upu a s neučesanými vlasy, tedy tak, jak ji její fanoušci moc nevidí. Na videu uvedla, že se v některých novinách dočetla, že prý „propadla nějakým zkrášlovacím metodám na mobilu“. To ale vyvrátila: „Tak já jsem vám jenom chtěla říct - takhle vypadám a jiné už to nebude. Mám to tak ráda.“ S úsměvem a nadsázkou ještě dodala, že pokud se jejímu mobilu podařilo ji nějak nádherně vyfotit, tak se na něj rozhodně nezlobí. Její sledující byli potěšeni jejím smyslem pro humor a v komentářích zanechali hodně pozitivních komentářů.

„Panebože, Vy jste skvělá!“ okomentovala video jedna z uživatelek.

Rada ženám

Již dříve Lucie Bílá na své stránce na Instagramu dala radu všem ženám. Napsala, aby se ženy nevzdávaly a našly si pana dokonalého, který na ně opravdu někde čeká. Některé z jejích sledujících jí položily otázku. „Lucinko, moc krásně napsané. Ale co když už mi tikají biologické hodiny? A ten pravý nikde na obzoru,“ napsala jedna z jejích uživatelek. Některé napsaly, že nevědí, jak poznat tu pravou lásku: „Lucinko, tak ráda bych tomu věřila, ale bohužel nevím už, jak se pravá láska pozná. Ale děkuji za krásná slůvka. Mám tě moc ráda.“