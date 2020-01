V zákulisí Miss Global bylo pořádné dusno. Vítězka Kokešová promluvila o vydírání, korupci a hádkách při vyhlašování

Nedávno jsme informovali o tom, že česká kráska Karolína Kokešová zvítězila ve finále mezinárodní soutěže krásy Miss Global, které proběhlo v Mexiku. Nyní však na povrch vyplývají informace o tom, co se dělo v zákulisí soutěže. A rozhodně to nebyla žádná pohádka.

Kokešová poskytla rozhovor portálu blesk.cz, v němž se rozpovídala o tom, jaké dusno panovalo v zákulisí. Místo gratulací totiž krásku z Česka čekala spíše vlna nevole a kritika.

Intriky kolem finále

Finále této mezinárodní soutěže bylo letos zahaleno do intrik. Uvádí se, že se po několika hodinách na pódiu strhla bouřlivá hádka. Dívky byly ze strany hlavního sponzora obviněny z podvodu a dokonce se měly v zákulisí rozdávat obálky s penězi. Podivné prý bylo i to, jak probíhalo vybírání 60 finalistek. Navíc byly těsně před finále vypnuty kamery a po dramatických diskuzích byla královna krásy vyhlášena mimo přenos. A co na celou situaci říká přímo Kokešová?

Modelka uvedla, že dva týdny, které strávila v Mexiku, probíhaly velmi dobře. Vše vypuklo až o finálovém večeru, kdy poprvé pocítila pichlavé poznámky. Některé z jejích soupeřek jí dokonce ani nepogratulovaly. K samotnému finále, které trvalo šest hodin, uvedla, že to pro ni bylo psychicky náročné.

„Hlavně, když se mělo vyhlásit Top 5, tak se před námi začali handrkovat. Moderátor přinesl obálku od porotců a hlavní sponzor k němu přišel a ptal se ho, jestli je tam dívka z Mexika. On na to, že neví, protože nebyla rozlepená. On mu prý později nabídl nějaké peníze a rázem se začali všichni dohadovat,“ uvedla s tím, že se začalo říkat, že se soutěž ruší, a tak se šla převléct do tenisek a civilního oblečení.

Uvedla, že v tu chvíli byla otrávená a že už jí to bylo docela jedno. Zároveň ji to ale mrzelo, jelikož do toho dala hodně úsilí.

Následně ale prý zjistila, že se na pódiu asi něco děje. „Takže jsem šla zpátky na pódium, některé holky tam stály nepřevlečené a majitel organizace mluvil k lidem a ti křičeli, že chtějí vítězky. On se tedy rozhodl, že bude vyhlašovat. Nechal přinést korunky, šerpy a začal vyvolávat slečny.“

Vyhrála neprávem?

Kokešová prozradila, že doufala, že by se mohla dostat do TOP 5, ale když už se to blížilo k prvnímu místu, tak ztratila naději.„Ale stalo se,“ uvedla.

Do modelky se však kvůli jejímu vítězství začaly navážet soupeřky. Její kolegyni z Venezuely, Mariangele Marin Lugoové, se nelíbilo například to, že se Kokešová původně nedostala ani do TOP 10.

„Dostala jsem se do TOP 11, ale takhle to bylo nastavené už od začátku. Prvních deset dívek vybírala porota. K nim se přidala slečna, která měla nejvíc hlasů na sociálních sítích. O tom jsme všechny věděly dopředu! Navíc po soutěži jsem se dozvěděla, že bych v TOP 10 byla i tak, vzhledem k tomu, že nakonec byla první. Ale protože jsem měla jasně nejvíc hlasů od lidí, tak mě tam dali takhle,“ vysvětlila.

K celé soutěži pak česká kráska doplnila, že to, co se stalo, nebylo zrovna vhodné. „Bylo to o korupci. Všechno se to řeší a vyšetřuje,“ dodala.

Je tedy její titul platný? „Mám korunku, šerpu a vím, že jsem vyhrála. To mi zatím stačí,“ reagovala na dotaz. Určitě ji ale mrzí, že tím vším intrikováním ztratilo její vítězství tak trochu kredit. „Je to chyba organizace a hlavně pana sponzora, který se snažil protlačit svou mexickou favoritku do první pětky a dělo se tam různé vydírání. Já do toho nevidím. Jasně, že my, co jsme se umístily, jsme to trochu odnesly,“ myslí si.

Protěžovaná Mexičanka a údajné pletky s porotci

Pokud jde o soutěžící z Mexika , která byla během soutěže hodně protěžována, Karolína řekla, že dotyčná po celou dobu nebyla úplně oblíbená. „Měla i svůj vlastní make-up tým, ani s námi nespala na hotelu, byla úplně jinde. I proto zaujala tolik pozornosti,“ prozradila.

V rozhovoru přišla řeč také na to, že se hodně diskutovalo o tom, že některá z dívek měla pletky s porotci.

„Vždycky se něco říká a ty, co vyhrajou, to vždycky odnesou. Já mám svědomí čisté a jsem v klidu,“ vysvětlila.

Soutěž Miss Global

Miss Global je každoroční přehlídka krásy pro svobodné ženy ve věku 18 – 35 let, což je nejširší věkové rozpětí v soutěži krásy. Tato soutěž krásy stojí ve stínu tradičnějších přehlídek, jako je Miss World či Miss Universe.

Krásky z celého světa soutěží o korunu Miss Global na mezinárodní platformě. Letošní ročník Miss Global byl již sedmým v pořadí a konal se v Mexiku.