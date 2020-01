„Krásná baba, ale pár kilo bys mohla přibrat.“ 47letá Dara Rolins opět čelí kritice fanoušků. Je opravdu až tak hubená?

Dara Rolins opět nemá klid. Poté, co na svém Instagramu zveřejnila novou fotografii, musí opět čelit kritice. Co se uživatelům sociální sítě nelíbilo tentokrát?

Známá zpěvačka se s fanoušky podělila o fotografii, na které pózuje v přiléhavém overalu. Pořídila ji při návštěvě studia jógy.

„Jóga je jako hudba: rytmus těla, melodie mysli a harmonie duše vytvářejí symfonii života,“ napsala k fotografii citát, jehož autorem je B. K. S. Iyengar, který je považován za jednoho z nejdůležitějších učitelů jógy 20. století.

U některých fanoušků však pozitivní ohlasy nesklidila.

„Daro, jsi krásná baba. Ale mohla bys pár kilo přibrat… Už jsi moc hubená,“ stálo v jednom z komentářů.

Ale takových jedinců nebylo mnoho, a převažovaly spíše pozitivní komentáře. Ostatní tak obdivovali, jak je Dara krásná, a její hubenou postavu naopak chválili.

„Máš dokonalou figuru, moc ti to sluší,“ psali a dodávali, že je bohyně.

Ostatní pak zpěvačce vyjádřili svou podporu.

„Jsi opravdu nádherná. Krásné a zdravé tělo. A jestli ti někdo píše nějaké negace, tak to může byt jedině závist. Nic jiného v tom nevidím. Keep smile,“ uvedl z fanoušků.

Spousta žen se nechala Darou inspirovat a ptala se, kde mohou overal zakoupit. Jiní zase Daře chválili, že cvičí jógu.

Opakovaná kritika

Není to však poprvé, co tato kráska čelí vlně kritiky. Nedávno pod některými fotografiemi zaznělo například to, že její břicho vypadá mužsky a její postava je příliš vysportovaná.

„Super, když se žena o sebe stará a sportuje a má pevnou postavu, ale toto se mi nelíbí, to je už takové mužské břicho. Máš výbornou postavu na svůj věk, jen by se to nemělo přehánět. Žena má být ženou, můj názor. Mně se svaly na ženě a vymakané cihličky na břiše nelíbí, ale sto lidí, sto chutí... Pokud se ti to líbí, no problem, je to tvé tělo... Já jen, že někdy to vypadá tak komicky i u fitness žen, že chlapské svalnaté postavy jen ty silikony tam křičí, že jste jakpak žena... z té zase vymakané svalnaté hrudi,“ okomentovala tehdy snímek jedna z uživatelek.

Zobrazit příspěvek na Instagramu A medzičasom nám tu už zapadlo slnko🌅... Příspěvek sdílený Dara Rolins (@dararolins_vermi), Led 22, 2020 v 4:20 PST

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.

V roce 2018 se Dara Rolins rozešla se slavným slovenským rapperem Rytmusem (Patrik Vrbovský), se kterým chodila několik let. Dvaačtyřicetiletý rapper se v minulém roce oženil s modelkou a moderátorkou Jasminou Alagič, která mu porodila syna Sanela.

Na sociálních sítích neustále kolují debaty o tom, zda Dara stále ještě trpí po rozchodu s Rytmusem, a o tom, jak se staví k nové lásce svého bývalého.