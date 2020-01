„Bylo mi 19 a patřil mi svět.“ Lucie Bílá zveřejnila exkluzivní foto, jak vypadala před 34 lety

Česká zpěvačka Lucie Bílá se těší popularitě a uznání, a to často i kvůli své povaze, smyslu pro humor a své koníčky. Nedávno zpěvačka zveřejnila snímek na Instagramu a ukázala, jak vypadla v 19 letech.

Na černobílém snímku zpěvačka zpívá v tričku a kožených kalhotách se zvýšeným pasem.

„Bylo mi 19 a patřil mi svět...nebo jsem si to tehdy myslela … (ty kalhoty jsem si šila já)...tolik vody od té doby uteklo ...připomíná mi to den, kdy mi bylo 16 a já si řekla : ‚ode dneška budu cvičit.‘ Ha Ha, jaký já byla optimista,“ okomentovala fotografii zpěvačka.

Její sledující byli moc potěšeni a její příspěvek okomentovali.

„Měla si tehdy hodně neposlušné tenisky,“ napsala jedna z uživatelek.

„Srdcem stále devatenáct, jé to bylo krásně na světě,” okomentovala další uživatelka.

Koníček zpěvačky

Dříve Bílá zveřejnila fotografii, která naprosto ohromila její fanoušky. Na snímku Lucie pózuje s dekou, kterou sama háčkuje. A dělá to už dvacet let. Pak se zpěvačka pochlubila fotkou svého světového rekordu. Lucie Bílá zveřejnila fotku certifikátu o vytvoření světového českého rekordu v nejvyšším počtu ručně uháčkovaných srdíček. V dokumentu bylo uvedeno, že v rámci příprav a průběhu svého turné s názvem Černobílé turné Lucie Bílé 2013 zpěvačka uháčkovala celkem 527 černých a bílých srdíček. Pak je v zarámované formě prodávala jako obrázky na 11 koncertech v 10 městech ČR a SR.

Osobní život

Lucie byla vdaná dvakrát. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul během autonehody ve věku 21 let. V březnu 1995 se ze vztahu s producentem a divadelníkem narodil Lucii jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen.

Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár stále žije spolu a září štěstím. Nedávno se Radek Filipi v Brazílii stal mistrem světa v benchpressu.

Bílá slíbila, že jakmile se rozhodne pro svatbu, bude o tom informovat své fanoušky. Potvrzení na papíře pro ni však není hlavní věcí, protože ve svém srdci cítí lásku. „Prstýnky od své lásky nosím a považuji ho za svého muže,“ vysvětlila následně Bílá onen záhadný prstýnek.