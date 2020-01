„Vám by slušela i oholená hlava.“ Martina Pártlová se ukázala s novým sestřihem

„Jste pořád chtěli vidět výsledek po moji návštěvě u misha hair studio.

No... jelikož sem si 18 dní po sobě kulmovala na koncerty vlasy, tak mi lehce skoro všechno upadlo ... a s tím se fakt nedalo nic dělat. Zbývalo to jen ostříhat na chlapečka ... odbarvování se bohužel vzdát nechci, i když vím, že je to pro ty vlasy největší záhul. Tak snad příště nepůjdu dohola,“ prozradila sledujícím Partlová.

Uživatelé napsali, že jí to sluší. „Vám by slušela i oholená hlava,“ okomentovala jedna ze sledujících.

„Moc ti to sluší, pro růst vlasů doporučuju koupit bezbarvou henu a občas si udělat zábal. Budeš překvapená, jak vlasy zesílí a porostou,“ okomentovala další odběratelka.

Dříve se Martina Pártlová na svém Instagramu přiznala, že se obrací na doktorku, aby ve svých 40 letech zachránila svou krásu. Její sledující tehdy různě reagovali na tuto zprávu.

„Já se ke své paní doktorce hrdě hlásím a jsem ráda, že mi pomáhá cítit se trošku mladší,“ okomentovala svůj příspěvek na Instagramu zpěvačka.

Martina Pártlová je známá i jako muzikálová herečka. S Nikol Štíbrovou a Veronikou Arichtevou také produkuje pořad 3v1.

Projekt 3v1 se na Youtube objevil v roce 2017, za tuto dobu si už získal popularitu sledujících. A není se čemu divit, protože tyto atraktivní a talentované ženy, které jsou jeho součástí, jsou herečky.

Dříve bylo na Sputniku zveřejněno video, v němž herečky sehrály muže a ženy a předvedly nám, jak vidí rozdíl mezi ženským a mužským fanděním.