„Týjo, modrovokej tatínek.“ Uživatelé byli ohromeni, jak vypadá otec 53leté Lucie Bílé

„Tati, kam se to koukáš? Já ti nedávám nic přečíst, já si tě fotím,“ okomentovala fotografii Lucie Bílá. Zpěvačka udělala selfie se svým otcem. Uživatelé byli dojati a všimli si, že se Lucie otci podobá.

„Vypadá to, že máte tátovi oči, já taky. A když se mi stýská (v pondělí to bude pět let), tak se dívám do zrcadla ...na ‚jeho oči‘. Krása,“ okomentovala snímek jedna z uživatelek.

„Lucinko, krásná fotka, sluší vám to s tatínkem. Zdravím vás všechny do Českého ráje z Litvínova,“ napsala další sledující.

„Týjo, modrovokej tatínek, super,“ byla překvapena ještě jedna fanynka.

Archivní fotografie

Nedávno se zpěvačka podělila se svými uživateli archivním snímkem, jak vypadala před 34 lety. Na černobílém snímku zpěvačka zpívá v tričku a kožených kalhotách se zvýšeným pasem.

Lucie Bílá

Lucie byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě v 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen.

Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár stále žije spolu. Nedávno se Radek Filipi stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.