„Chtělo by to k tomu pivko.“ Lucie Vondráčková ukázala, na co má chuť, uživatelé ji pochopili

39letá zpěvačka zveřejnila fotografii, na které jí sushi. A okomentovala příspěvek: „Přestávka ve zkoušení.“

Mnohým sledující to vyvolalo apetyt: „Mňam, vypadá to dobře,” „chtělo by to k tomu pivko, ryba musí plavat,“ „Lucinko, sushi menu je TOP.“

Diskuse o vaření Vondráčkové

Mezi některými komentáři se objevují i negativní, nejčastější téma je, že Vondráčková neumí vařit. Nedávno se zpěvačka podělila se svými sledujícími o vánoční snímek. Ukázala vánoční stůl svátečně naservírovaný. Tehdy to někteří jízlivě okomentovali. „Ilustrační foto... Nebo, že by se už konečně naučila ve svých skoro 40 letech vařit?“ napsala jedna z uživatelek.

Dříve manžel zpěvačky Tomáš Plekanec, se kterým teď probíhá rozvod, kritizoval vztah Lucie k vaření, že hradil náklady na nákup hotového jídla a restaurace, protože domácí vaření nebylo praktikováno.

Vondráčková a Plekanec

Jméno české zpěvačky bylo v poslední době často propíráno v médiích kvůli rozvodu s Tomášem Plekancem. O tom, že se pár rozvádí, informovali již v srpnu 2018. Vondráčková chtěla zůstat se dvěma syny, které má spolu s hokejistou, v Kanadě, Plekanec však požadoval, aby se děti vrátily do České republiky. Soud v Kanadě nakonec vyhověl požadavkům Plekance, chlapci však mohli dokončit v Kanadě školní rok. Zpěvačka se vrátila se syny v červnu. Plekanec se začal po oznámení rozvodu stýkat s tenistkou Lucií Šafářovou, se kterou nyní vychovává dceru Leontýnku. Etapa rozvodu mezi Tomášem a Lucií Vondráčkové dále trvá.