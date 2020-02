Lucie Bílá zveřejnila fotku muže, o kterého se může opřít a vyvolala bouřlivou diskusi. O koho jde? Foto

Bílá často přidává na Instagram společné fotky se svým přítelem. Tentokrát přidala společné selfie se svým o 17 let mladším partnerem Radkem Filipi. Radek objímá celebritu zezadu a směje se.

„Není nad to, potkat člověka o kterého se můžete opřít....“ okomentovala příspěvek zpěvačka.

Uživatelé byli nadšení a popřáli páru hodně štěstí. Někteří ze sledujících se přiznali, že ještě na takového člověka stále čekají.

„Takhle vypadá štěstí,“ uvedla jedna z uživatelek.

„Moc ráda koukám na Vaše fotky, pozitivní, láskyplné prostě mě to vždy potěší a udělá hezčí den, když Vás dva vidím,“ přiznala se další.

„Lucko, zrajete jako víno, čím dál krásnější,“ poznamenala uživatelka.

Osobní život

Lucie Bílá byla vdaná dvakrát. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul během autonehody ve věku 21 let. V březnu 1995 se ze vztahu s producentem a divadelníkem Petrem Kratochvílem narodil Lucii jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen.Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár stále žije spolu a září štěstím. Nedávno sev Brazílii stal mistrem světa v benchpressu.Slíbila, že jakmile se rozhodne pro svatbu, bude o tom informovat své fanoušky. Potvrzení na papíře pro ni však není hlavní věcí, protože ve svém srdci cítí lásku. „Prstýnky od své lásky nosím a považuji ho za svého muže,“ vysvětlila následně Bílá onen záhadný prstýnek.