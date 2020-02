Těhotná Cibulková omylem odtajnila pohlaví miminka, fanoušci jásají

Cibulková mluvila kromě knihy s názvem Tenis je můj život, která se okamžitě stala bestsellerem, u Adely také o rodičovství a dalších tématech. Jelikož móda je nedílnou součástí jejího života, moderátorka se Dominiky nemohla nezeptat, jak velkou má doma šatnu. Během vyprávění o ní odhalila nechtěně budoucí maminka pohlaví svého miminka.

„Udělali jsme to ze spodního bytu,“ řekla, načež se diváci v hledišti začali smát. Vysvětlila, že půl roku tam bylo prázdno, když jí manžel řekl, aby si z toho udělala šatnu.

Dominičina máma prý tvrdila, že z toho bytu mohl být raději dětský pokoj. V tom momentě Dominika prozradila pohlaví, když zavtipkovala, že „malý bude mít jen pokoj pro hosty“.

Konec kariéry a nový život

Začátkem listopadu 2019 právě v den křtu své knihy třicetiletá vítězka Turnaje mistryň z roku 2016 Dominika Cibulková ohlásila, že končí svou profesionální karieru.

„Po dlouhém přemýšlení, rozhovorech a podpory ze strany mé rodiny, přátel a mého týmu jsem dospěla k rozhodnutí, že se nevrátím do soutěžního kolotoče. Je to moment, který mě naplňuje tolika pocity - smutkem, strachem z neznámého, ale i nadšením z toho, co mi život přinese v budoucnosti,“ napsala Cibulková na Instagramu.

„I v knize se píše o tom, jaké to bylo těžké rozhodnutí. Těším se na svůj nový život,“ dodala někdejší čtvrtá hráčka světového žebříčku.

Cibulková získala osm titulů WTA ve dvouhře. Kvůli zraněné achilovce slovenská tenistka zmeškala US Open. Ve svém posledním zápase sportovkyně prohrála s běloruskou Arinou Sobolenko.