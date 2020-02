Helena Vondráčková odhalila dvě novinky, na kterých se podílela, a ohromila Instagram. Na co se máme těšit?

Vondráčková přidala foto z nahrávacího studia a uvedla, že se podílí na nové filmové komedii Ženská pomsta o podvedených ženách, kde hraje spousta známých herců.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Helena Vondráčková Official (@helenavondrackovaofficial) 1 Фев 2020 в 11:20 PST



Dodala také, že v tomto filmu dostala malou roličku a hlavně nazpívala titulní píseň se stejnojmenným názvem.

„Tato píseň zazní jako bonus na mém nově připravovaném CD, chystáme k ní také videoklip,“ poznamenala celebrita.

V popisku rovněž odhalila, že autory filmového scénáře jsou Eva Vejmělková a režisér Dušan Rapoš. Premiéra se podle slov Heleny uskuteční 9.9.

Fanoušci legendární zpěvačky byli nadšení novinkami a uvedli, že se na to moc těší.

Turné Heleny Vondráčkové

Nedávno Helena Vondráčková oznámila, že v dubnu 2020 vyrazí na velké česko-slovenské turné Vzhůru k výškám. Nehledě na to, že někteří hudební kritici si myslí, že vrchol kariéry má zpěvačka již za sebou, její loňské turné Dlouhá noc, bylo populární a sklidilo ohlas.

Hlavním hitem Heleny Vondráčkové, který zněl v každé televizi v 80. letech, byla píseň A ty se ptáš, co já, která byla přepsána z písně švédské skupiny ABBA The Winner Takes It All.

Lucie Vondráčková

Zpěvačka Lucie Vondráčková, neteř Heleny Vondráčkové, má také úspěšnou kariéru. V anketě Český slavík se pravidelně umísťuje v první trojce zpěvaček a v letech 2008 – 2014 byla vždy na druhém místě. Hrála například ve filmu Snowboarďáci, Bathory, Babovřesky 1 – 3, The Perfect Kiss. Nazpívala písně jako Vítr, Zombie či Láska umí víc.