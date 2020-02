„Jako Pražačka jsem zvyklá na jistý standard velkoměsta,“ napsala Kadeřávková o Bratislavě a hned dostala ledovou sprchu

22letá Kadeřávková, která občas cestuje do Bratislavy za svým přítelem Janem Střapcovem, se rozhodla sdílet světem, co se jí v hlavním městě Slovenska nelíbí.

„Oproti Praze je Bratislava fakt malý město. Je tu mnohem menší nabídka podniků, služeb nebo celkově všeho. Nechápejte mě špatně, ale jako Pražačka jsem zvyklá na jistý standard velkoměsta,“ předznamenala ve svém příspěvku herečka a uvedla dál celý seznam, co ji na Slovensku doslova šokovalo.

„Po 22. hodině tu nikde, až na jedny jediný MINI potraviny, nekoupíte nic. Žádný nonstop Tesco nebo večerky. Nefunguje tu ani rozvozová služba Rohlik.cz. Na celou Bratislavu jsou dvě KFC. Všechno je tu autem vzdálený 10 minut. Všechno,“ uvedla.

Rovněž ji zklamalo, že není v bratislavských kinech popcorn šunka-sýr. Co se tyče zábavy, Praha podle jejího názoru rozhodně vyhrává. Ceny, jak uvedla herečka, jsou však v Bratislavě dvakrát vyšší.

„V noci se vypínají semafory. Všechny blikají oranžově a doprava je řízená jen dopravníma značkama. To z Čech vůbec neznám!“ dodala Kadeřávková další bod.

Na reakci svých sledujících herečka nemusela dlouho čekat, takový seznam je docela naštval. „Pardon... má tohle být vtip, nebo to myslíte vážně? Jsem trochu zmatená,“ napsala jedna z uživatelek Instagramu.

„Takový problémy by chtěl člověk mít. Všechny tyto věci jsou úplně normální. No tak tam není kosik.cz, tak si jdu nakoupit. Hrůza. Zas tak vytížená určitě nejste, abyste si nebyla schopna dojít ani na nákup, a to jste prý vzor, haha,” dodala další.

„Milá Anno, některé věci si jenom myslíme, protože je možné, že svými slovy někomu ublížíme. Přemýšlejte o tom, jak chcete, aby se k Vám lidi chovali.... ne každá myšlenka musí být vyslovena,“ zněl jeden z nejpopulárnějších komentářů.

Mnoho uživatelů také připomnělo herečce, že populace a rozloha obou hlavních měst je výrazně odlišná, a proto není logické je srovnávat. Další se pokusili Pražačku ujistit, že Bratislava má také něco, na co může být pyšná.

Anna Kadeřávková

Anna Kadeřávková je mladá česká herečka, kterou proslavila zejména role Roziny Maléřové v seriálu Ulice. O jejím hereckém výkonu se hovořilo také v souvislosti s novou českou pohádkou Kouzelník Žito, která u diváků nesklidila příliš pozitivní ovace. Narodila se v Praze a pochází z velké rodiny. Tato kráska má vystudovanou pražskou konzervatoř, ale kromě herectví se dříve věnovala také lehké atletice.

Dříve byl jejím partnerem herec Johan Mádr, se kterým si zahrála v Ulici. Pár se po 2,5 letech vztahu ale nakonec v dobrém rozešel a herečka byla dlouho sama. Nyní už je ale zase šťastně zadaná.

V souvislosti s Kadeřávkovou je ale třeba připomenout, že se potýká se závažnou nemocí. Již dlouho totiž bojuje se zákeřnou boreliózou, která jí dokáže značně znesnadnit život. Často se kvůli ní cítí unavená a celkově jí nemoc dost komplikuje život, i co se týče pracovní stránky. Herečka se ale nevzdává a snaží se zachovat optimismus. Dokonce podstupuje náročnou léčbu, za níž dojíždí na kliniku do sousedního Německa.