Henry Cavill promluvil o tom, jak se natáčela známá scéna ve vaně ze Zaklínače

Herec, který byl ještě před svou účastí v show na Netflixu velkým milovníkem knih Andrzeje Sapkowského a videoher na jejich náměty, promluvil o tom, jak se tato epizoda natáčela.

„Nevím, kolik lidí ve filmovém ateliéru si uvědomovalo její význam a vědělo o tom, že mnozí diváci už mají před očima určitý obraz. Když jsem do té vany vlezl a seděl jsem v ní, myslel jsem si: „Zajímalo by mne, jestli tu někdo chápe, jak živě budou lidé posuzovat právě tuto scénu,“ řekl herec.

Ve videohře se Geralt, jehož hraje Cavill, velmi rád koupe a dělá to často, aby smyl zaschlou krev po další vraždě nestvůr. V jedné epizodě v Zaklínači 3 by měl ležet ve vaně a vysunout z ní nohy. Podle slov herce jedinou příčinou, proč to neudělal, bylo to, že ta vana byla velmi nepohodlná.

„Pokusil jsem se nohy vysunout, ale nemohl jsem! Na druhé straně jsem si pomyslel, že by to snad už bylo přespříliš,“ dodal Cavill.

Seriál Zaklínač

Zaklínač (v anglickém originále The Witcher) je fantasy dramatický webový televizní seriál od Lauren Schmidt Hissrichové. Je založený na stejnojmenném cyklu povídek a románů od polského spisovatele Andrzeje Sapkowského. Seriál je zveřejněn na Netflixu.

Hlavní roli Geralta ztvárnil britský herec Henry Cavill, který se proslavil rolí Supermana. V příběhu se také objevuje princezna Ciri (Freya Allan) a Yennefer (Anya Chalotra) a jejich osudy jsou těsně spojené.

Seriál byl vydán na platformě Netflix a podle hodnocení internetové filmové databáze (IMDb) seriál není špatný. Ve skutečnosti navíc překonal i seriál Stranger Things, pokud jde o hodnocení na této webové stránce. Podle kritiků Cavill přináší do seriálu osobní kouzlo a temný humor.

Seriál bude mít i druhou sérii také na Netflixu. První řada měla premiéru dne 20. prosince 2019.