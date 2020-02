„Vem si mě.“ Bučková nechala uživatele v napětí kvůli své nové fotografii

Česká modelka, zpěvačka a vítězka soutěže Česká Miss 2008 Eliška Bučková nedávno přivedla své uživatele do rozpaků, když zveřejnila snímek z plesu a nechala pod příspěvkem nejednoznačný komentář.

„Nevěsta na útěku... něco na tom asi bude,“ okomentovala svůj snímek žhavá brunetka. Na fotografii, kterou udělala na Českém plesu, pózuje v skvostných bílých šatech.

Uživatelé byli potěšeni takovým snímkem a pustili se do komentářů.

„Eliško, hodně tě to sluší. Kočka. Už se můžeš vydávat,“ napsal jeden z uživatelů.

„Vem si mě,“ nabídl další sledující.

„Krásná nevěsta, krásné šaty, jak princezna,“ napsala další sledující.

Český ples proběhl v Praze v Obecním domě 1. února. Je to jedna z nejvýznamnějších akcí pro hvězdy českého showbyznysu a také zároveň s tím i přehlídka šatů.

Dříve Eliška Bučková zveřejnila fotografii z restaurace, na které pózuje s jídlem. Některé uživatele tehdy znepokojila její hubenost a porce jídla a ironicky to komentovali.

Eliška Bučková

V roce 2008 vyhrála soutěž Česká Miss. Ve stejném roce reprezentovala Českou republiku na Miss Universe a obsadila 11. místo z 80 soutěžících. V roce 2010 se dostala do TOP 10 ve světové soutěži Top Model of the World.

Dnes bývalá vítězka pracuje na pražské muzikálové scéně v Divadle Broadway. Hraje a zpívá v muzikálu Hamlet The rock opera.

Krásná brunetka je dodnes sama po rozchodu s Jakubem Vágnerem. Příčinou rozchodu se stal rozdílný pohled na společnou budoucnost. Modelka chtěla mít děti, u Vágnera bylo na prvním místě rybářství.