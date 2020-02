„Jako můj pětiletý syn.“ 53letá Lucie Bílá ukázala, jak se chová, když má hlad

Na videu její partner Radek Filipi žádá Lucii, aby mu nechala tyčinku, ale ta odmítla. „Když je hlad, neznám bratra,“ okomentovala video zpěvačka.

Uživatele to pobavilo. „Jako můj pětiletý syn, když jsme byli v Ikei.“

„Ta paní ho pohladila po hlavě, že můžu projít? A můj syn se na ní podíval a s úsměvem jej odpověděl, že ne,“ napsala jedna z uživatelek.

„Vy jste skvělá dvojka,“ okomentovala další sledující.

Lucie Bílá s otcem

Nedávno zpěvačka zveřejnila na svém Instagramu společný snímek se svým otcem Josefem Zaňákem. Uživatelé byli dojati a všimli si, že se Lucie otci podobá. „Vypadá to, že máte tátovi oči, já taky. A když se mi stýská (v pondělí to bude pět let), tak se dívám do zrcadla ...na ‚jeho oči‘. Krása,“ okomentovala snímek jedna z uživatelek.

Jak vypadá bez make-upu?

Nedávno tato zpěvačka naprosto šokovala Instagram, když publikovala jedno video. V něm totiž uvedla, že se v některých novinách dočetla, že prý „propadla nějakým zkrášlovacím metodám na mobilu“. To ale vyvrátila: „Tak já jsem vám jenom chtěla říct - takhle vypadám a jiné už to nebude. Mám to tak ráda.“

S úsměvem a nadsázkou ještě dodala, že pokud se jejímu mobilu podařilo ji nějak nádherně vyfotit, tak se na něj rozhodně nezlobí. Její sledující byli potěšeni jejím smyslem pro humor a v komentářích jí zanechali hodně pozitivních komentářů.

Fotografie ve stylu Morticie Addamsové

Lucie Bílá často experementuje se svými podoby a fotí se v různých outfitech. Dříve na Instagramu Lucie se svým fanouškům ukázala v černých šatech, černé paruce a gotickém make-upu ve stylu jedné z hlavních postav Addamsovy rodiny. Již v roce 2014 si Bílá zahrála Morticii Addamsovou v americkém muzikálu v Karlíně.