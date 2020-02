„Nejvyšší z focených žen.“ Uživatelé si všimli, jak vypadá 29letá Kvitová mezi jinými ženami

Petra Kvitová v příspěvku k fotografii napsala, že je jí ctí byt ambasadorkou a spolupracovat se společností L'Oréal. Uživatelé, kteří byli rozmazleni množstvím takových snímku, byli nadšeni a štědře psali komplimenty.

„Kdybych uměl básně psáti. Na papír černou tuší. Hned bych začal veršovati. Jak to Pétě sluší. Však ‚umím‘ pouze rýmovačku. Tak říkám si, ty kluku. Napiš ji pro nejkrásnější hráčku. Aspoň na fejsbuku. Jako vždy Kočka,“ napsal jeden z jejích fanoušků.

„Petra, dívka s nejhezčím úsměvem a možná i nejvyšší z focených žen,“ napsal další sledující.

Někteří ani nepoznali, kdo jsou další ženy na fotografii.

„Asi budu za ostudu, ale kdo jsou ta zbylá tři děvčata?“ zeptala se jedna z uživatelek.

Jak vypadá hvězdný život?

Dříve se plavovlasá tenistka rozhodla překvapit své fanoušky a ukázala, jak v neděli „odpočívá“ po skončení tenisové sezóny. Kvitová zveřejnila fotku z tréninku ve fitku ve sportovním oblečení.

„Ahoj Petro. Pěkná fotka, zdá se mi to, nepřeháníš to v té posilovně? Ptám se proto, že to vypadá, jakoby jsi měla tak nějak roztažený tepláky na pravé noze. Jo a sorry, že ti zase tykám,“ zpozoroval jeden uživatelů.

Osobní život

Na rozdíl od kariéry a profesionálních úspěchů se světoznámé tenistce v osobním životě zatím příliš nedaří. V roce 2014 byla zasnoubená s hokejistou Radkem Meidlem, ale v květnu roku 2016 tenistka oznámila zrušení zásnub a rozchod. Její srdce je tak dosud volné.