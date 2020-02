Lucie Bílá prozradila, že s tímto mužem mají 22. výročí, ale není to Radek Filipi

Tím mužem je její manager, se kterým zpěvačka spolupracuje už 22 let. „A tak si říkám, co já jsem vlastně zač? Jedovatá bylinka, pro jedny sestra, pro druhé cizinka? Zítra mám se svým managerem výročí 22 let spolupráce. Má sice už trochu bílé vlásky, ale pořád se na mě usmívá. Pokud jeho úsměv neznamená, že ze mě zešílel, tak to se mnou nebude snad tak zlé. Děkuji za všechno, Jiříčku, a ještě jednou tolik, ju?” napsala Lucie.

Jde o Jiřího Koubleho, který je dlouholetým manažerem Lucie Bílé. Pracuje s Lucií od 7. února 1998. Ve svém rozhovoru pro zabava-artes.cz řekl, že po návratu z Kanady, kde žil půl roku, se zaměstnal u Miloše Zapletala v jeho agentuře Art Production K2. Začal tam svou kariéru jako asistent produkce. „V roce 1997 přibíral Miloš pod křídla agentury APK2 Lucii Bílou a nabídl mi dělat jejího road managera (tedy manažera na cesty). Takže od 7. února 98 spolupracuji s Lucií Bílou,” uvedl Jiří Kouble pro zabava-artes.cz.

Uživatelé byli potěšeni a okomentovali to: A zdravím Vás i manažera! ️ Sympatický a šikovný chlap. Ať se vám oběma dál jen daří!!

Lucie Bílá ukázala svou chatu

Lucie Bílá koncem ledna ukázala svým fanouškům na Instagramu selfie ze své chaty, která se nachází v Českém ráji. K příspěvku uvedla, že její chalupa je pro ni nejlepší místo na světě.

„Byla jsem v tolika krásných zemích, na tolika krásných místech, v tolika krásných hotelech, ale stejně jsem se vždy jen ubezpečila o tom, že nej je Česká země, Český ráj a pec na mé chalupě...“ uvedla zpěvačka.

Chalupa zevnitř vypadá tradičně česky. Jsou vidět bílá kamna, o kterých se Lucie zmínila ve svém příspěvku.

Fanoušci zareagovali a uvedli, že v Čechách je opravdu moc krásně.