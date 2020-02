„Vaší předností už by mělo být dítě.“ Uživatelé poučili Alagič, jak se má chovat vdaná žena. A někteří zašli ještě dál

Třicetiletá brunetka měla již chvíli po porodu zpět svou štíhlou postavu a často se tak na Instagramu chlubí tím, jak vypadá. Velmi často se však mezi jejími sledujícími nachází i ti, kteří rádi poučují, radí a kritizují nejen její zevnějšek, ale také její chování.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Volim Te❤️ Публикация от Jasmina Alagič Vrbovská (@jasmina_alagic) 3 Фев 2020 в 11:43 PST

Na zveřejněném snímku Alagič pózuje v plavkách a se synem, kterého drží v rukou.

„Dítě na umělé výživě, pokud nedodržujete striktně dávky, nakonec vypadá jako otesánek… Jasmino, nejde už tak v životě o to, jak budete vypadat vy… 100% stejně zestárnete. Dala jste někomu život, tak se, prosím vás, aspoň snažte, ať ho prožívá ve zdraví. Ukazujete svou postavu v plavkách a moc to nechápu. Vaší předností už by mělo být dítě a vy předností Rytmuse. No nic, je mi to stejně fuk,“ okomentovala snímek jedna z uživatelek.

Někteří však zašli ještě dále a podotýkali, že se Jasmina nejspíše za své dítě stydí, protože neukazuje jeho tvář na snímcích.

„Proč malého neukážete? Vy se za něj stydíte?“ stálo v jednom z komentářů.

Kritika na adresu Jasminy Alagič

Dříve tato moderátorka na svém Instagramu zveřejnila odvážný snímek, na kterém je vidět, jak kojí svého prvorozeného syna Sanela. Někteří uživatelé si však na této fotografii všimli jedné zvláštnosti, což nakonec vedlo k hádce. Do rozvášněné diskuse a do celé hádky pak v komentářích nečekaně zasáhli i muži.

Později se objevily kritické poznámky i pod jednou z fotografií, na které Jasmina zapózovala spolu se svým synem a na níž na sobě měla černé luxusní šaty. Uživatelé si totiž všimli spíše toho, jak bylo „oblečeno“ její dítě.

„Přiznávám, že jsem to já, kdo se nejvíce těší na Vánoce, ale vím, že jsi to ty, pro koho budu už navždy chtít, aby byly dokonalé,“ okomentovala tehdy snímek Jasmina.