„Doufám, že to je paruka.“ Lucie Bílá předvedla svůj nový odvážný účes, ale narazila na kritiku. Foto

Lucie Bílá je známá svou láskou k přírodě a zvířatům. Tentokrát ale na svém Instagramu ohromila své fanoušky, když zveřejnila foto se štěnětem.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lucie Bílá (@luciebila) 8 Фев 2020 в 9:19 PST



Celebrita krmí štěně z lahve a směje se. K příspěvku uvedla, že potom asi nebude schopna usnout.

Někteří sledující si v komentářích spletli štěně s prasátkem.

„To je milé prasátko... taká malá svinka,“ uvedl jeden ze sledujících.

Ostatních ale víc zaujal nový účes Bílé. Většině sledujících se nový

„Doufám, že to je paruka,“ připustil jeden z uživatelů.

vzhled nelíbil.

„Moc se mi ten váš účes nelíbí, ale důležité je, že vy jste spokojená,“ dodal další.

Ostatním se ale účes líbil, mnozí poznamenali, že tahle zpěvačka vypadá mladší.

„Je to určitě paruka, ale super.“

„Lucie, jak máte ten sestřih, tak ve Vás prostě vidím Kleopatru.“

Nový outfit Lucie Bílé

Koncem ledna se Lucie Bílá vyfotila před zrcadlem a položila otázku. Uživatelé s odpovědí přispěchali rychle. Její příspěvek na Facebooku získal přes 200 komentářů za několik hodin.

„Zrcadlo, zrcadlo řekni, kdo je nejkrásnější ...” Uhni, nevidím,“ zavtipkovala pod fotografií zpěvačka.

„Lucinko, zrajete jako víno a toto krásné období vám velmi přeji. Ať jste stále takto šťastná a zamilovaná, přímo to z vás vyzařuje,“ zněl jeden z komentářů.

Někdo si všiml jejího smyslu pro humor: „Luci, jste nejlepší a váš humor je skvostný.“

„Lucinko, jste krásná. Navíc se mi zdá, že se na této fotce hodně podobáte své mamince.“

Lucie Bílá

Lucie byla dvakrát vdaná. Její první láskou byl Tomáš Holý, bývalá dětská hvězda, který zahynul při autonehodě ve 21 letech. V březnu roku 1995 se jí ve vztahu s producentem a divadelníkem narodil jediný syn Filip. Dvojice se rozešla poté, co se divadelní producent zakoukal do Miss Československa Pavlíny Baburkové.

V roce 2002 se Lucie provdala za známého pozounistu Stanislava Penku. Rozvod byl ale stejně rychlý jako svatba. V roce 2006 se zpěvačka provdala podruhé, za Václava Bártu. Rozvedli se po dvou letech a čtyřech měsících. V roce 2015 se zpěvačka seznámila s Radkem Filipi na obnovené premiéře Carmen.

Radek je o 17 let mladší než Bílá, ale není to pro ně překážka, pár stále žije spolu. Nedávno se Radek Filipi stal v Brazílii mistrem světa v benchpressu.