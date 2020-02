Psychiatr má obavy z Houdové: Mluví o drogách a sektě. Modelka mezitím sdílí příspěvky o svých minulých životech

„Před měsícem, během šamanské ceremonie, jsem se propojila se sebou – 70letou šamankou z amazonského pralesa, kde jsem žila před 3000 lety. Šly jsme spolu ve stejném čase a prostoru a já se s ní mohu spojit téměř kdykoli a zeptat se na cokoli. A díky ní se mohu propojit i s předky mých blízkých. Na co byste se zeptali Vašich předků?“ napsala Houdová na svém Instagramu.

Český psychiatr Jan Cimický má ale z takových odhalení Houdové obavy. „První, co člověka napadne, když něco takového slyší, že ten člověk je jaksi pod vlivem nějaké drogy. To dokážou dělat nejrůznější drogy. Dělalo to třeba LSD a může to dělat samozřejmě také intoxikace nějakými farmaky,“ sdělil v pořadu Top Star na Primě Cimický.

Zároveň promluvil i o jiné možnosti. „Může to být způsobené i příslušností k nějaké sektě. To je taky samozřejmě možné,“ doplnil.

O sektě Houdová nikdy nemluvila, ale co se týče psychotropních látek, modelka již potvrdila, že je během tohoto obřadu použila.

„Dobrý den, zajímalo by mě, jestli během ceremoniálu byla použita nějaká psychotropní látka? Děkuji za odpověď,“ zeptala se v komentářích uživatelka s přezdívkou czernajosefina. „Ano,“ odpověděla Houdová a přidala roztomilý smajlík.

Královna krásy se začala více zajímat o ezoteriku poté, co zažila těžké období. Podle jejích slov ji ochromil především společný život a následný rozvod s nevěrným manželem Omarem Amanatem. Od té doby Houdová cestuje s dětmi po světě.

Rodinka žije již více než rok na rajském Bali, kde trojnásobná matka praktikuje různé obřady a její děti se učí formou wordschoolingu. Pro časopis Rodina DNES dříve Houdová objasnila, že během wordschoolingu děti cestují, učí se jen to, co je baví a nemají žádné testy a zkoušky.