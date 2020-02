Dara Rolins poradila, do čeho je nejlepší investovat svůj čas a peníze. Její tajemství štěstí a úspěchu

Slovenská zpěvačka Dara Rolins na sociální síti Instagram přidala odvážnou fotku z Bali a podělila se o to, do čeho je podle ní nejlepší investovat svůj čas a peníze.

Dara během své dovolené na Bali v průběhu několika týdnů zveřejňuje příspěvky v podobě úsudků, ve kterých vysvětluje svým fanouškům svůj pohled na sport, zdraví a život.

Tentokrát Rolins přidala několik, podle jejích slov, „závěrečných“ letních fotek a uvedla, že podle ní je vždy nejlepší investovat čas a peníze do zážitků a vzpomínek.

Celebrita uvedla svůj postoj s tím, že právě tohle ona sama sbírá.

Na fotce, na které se Dara směje na celé kolo, lze vidět emoce, spojené s dovolenou na Bali.

K příspěvku také uvedla, že člověk má investovat svůj čas do lidí, do kterých má cenu jej investovat.

Dara Rolins ostře odpověděla svým hejtrům

Před dvěma týdny Rolins detailně odpověděla svým hejtrům a fanouškům na otázky ohledně jejího těla.

Dara si užívá svou dovolenu na ostrově Bali a celou tu dobu dává na Instagram fotky svého těla v plavkách.

„Spousta lidí řeší moje tělo a postavu. Většinou jde o komplimenty, ale píšou mi i ti, kterým moje tělo přichází ‚přehnané‘ nebo naopak příliš vyhublé atd. Chci říct, ano, přes všechny názory, mám pochopení, nikdo nemá rád všechno. Navíc, věřte nebo nevěřte, srdce mi to netrhá. Moje tělo je moje. Pokračuji z toho, co mi dala genetika, pracuji takzvaně s kartami rozdanými. Mám takovou genetiku. Tečka,“ poznamenala zpěvačka.

Pod některými fotografiemi několikrát zazněla i kritika, některým se zdálo, že její břicho vypadá mužsky a její postava je příliš vysportovaná.Dara však neodpovídala na komentáře, ale poté na Instagramu publikovala velký příspěvek, který byl adresovaný jejím sledujícím.

Pak dodala, že osobně to vnímá jako štěstí. Také uvedla, že na ostrově nedělala kulturistiku, a cvičila jen jógu.

Fanoušci v komentářích vyjádřili nepochopení názorů jejích hejtrů a uvedli, že její postava je naprosto dokonalá.

Dara Rolins

Dara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.

Má dceru Lauru, jejímž otcem je Matěj Homola, zpěvák a kytarista kapely Wohnout. Pár se ale v roce 2010 rozešel.

V roce 2018 se Dara Rolins rozešla se slavným slovenským rapperem Rytmusem (Patrik Vrbovský), se kterým chodila několik let. Rapper se v minulém roce oženil s modelkou a moderátorkou Jasminou Alagič, která mu porodila syna Sanela.

Na sociálních sítích neustále kolují debaty o tom, zda Dara stále ještě trpí po rozchodu s Rytmusem, a o tom, jak se staví k nové lásce svého bývalého.