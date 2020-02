Herečka Voříšková se pochlubila fotkou bez make-upu se svým miminkem v náručí

Voříšková se svým sledujícícm ukázala v poněkud jiném světle, než ji vidí v seriálech či filmech. Na sociální sítí se pochlubila fotografií se svým malým miminkem v náručí. K fotografii připsala komentář, že byla pořízena v 5 hodin ráno.

„5:00, dneska ráno. No filter. No make up. První noční natáčko za námi,“ stojí v popisku k fotce.

Soudě podle komentářů, které jí zanechaly její fanynky, je Tereza takovou fotografií potěšila. Většina oceňovala „odvahu“, že herečka zveřejnila snímek, na kterém je zcela bez make-upu.

„Jak může někdo takhle vypadat bez makeupu a v 5 ráno, nechápu. Kdybych se vyfotila já s mým dvouleťákem v 6, kdy vstává, tak mě zavřou do zoo,“ napsala jedna z uživatelek.

I další uživatelky psaly podobné komentáře. „Nevěřím, kde máte kruhy pod očima? Úžasný, no,“ napsala s dávkou humoru další sledující.

Jiná fanynka zmínila v komentáři i dítě, které drží herečka v náručí. „Ta hlavička, jen si přivonět a nechat se polochtat tím chmýříčkem. Škoda, že tu vůni si člověk nepamatuje celý život,“ stálo v komentáři.

Tereza Ramba Voříšková

Tereza Ramba Voříšková je slavná česká filmová a divadelní herečka. Vystudovala Pražskou konzervatoř, mluví plynně anglicky. V minulém roce se provdala za tanečníka Matyáše Rambu a také oznámila, že se stanou se svým manželem rodiči. V listopadu loňského roku oznámila, že se jí narodilo miminko. O jeho narození informovali na Instagramu, ale pohlaví ani jméno se rozhodli zatím nezveřejňovat.

Vystupuje nejen v českých filmech a seriálech, ale také v těch zahraničních. Známá je například díky americkému seriálu The Missing, britskému seriálu Borgiové nebo kanadskému počinu Clay's P.O.V. Co se týče české produkce, hrála ve filmech Zemský Ráj to na pohled, Rafťáci, Bobule nebo Laputa.